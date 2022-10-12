Карасёв рассудит ЦСКА и «Спартак». Назначения арбитров на 13-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
14 октября (пятница)
«Ростов» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Гончар.
15 октября (суббота)
«Торпедо» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.
«Химки» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Антон Фролов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.
«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Алексей Резников.
16 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Пари НН» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.
ЦСКА – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.
Но на VAR будет Серёжа Иванов, чьи раскосые глаза стали уже притчей во языцех((
Не хочется, чтобы дерби омрачалось судейскими ошибками!
Но на VAR будет Серёжа Иванов, чьи раскосые глаза стали уже притчей во языцех((
Не хочется, чтобы дерби омрачалось судейскими ошибками!