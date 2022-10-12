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Карасёв рассудит ЦСКА и «Спартак». Назначения арбитров на 13-й тур РПЛ

вчера, 17:10

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

14 октября (пятница)

«Ростов» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Гончар.

15 октября (суббота)

«Торпедо» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.

«Химки» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Антон Фролов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Алексей Резников.

16 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 07:50
СПАМ - всё как обычно. Давят перед матчем, заранее виноватого делают. А на ушко шепчут - семинар у нас для тебя будет, приезжай в Тарасовку. Кирилл-то не даст соврать. Понравится.))
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 07:43
Факелу - держаться! Не повезло.
старина
старина ответ True Story (раскрыть)
сегодня в 00:12
Карась уже брал чемоданчик от гинера.Но ты видимо тогда еще не родился
РусБрянск
РусБрянск ответ True Story (раскрыть)
вчера в 21:23
    РусБрянск
    РусБрянск ответ Andrei Galash (раскрыть)
    вчера в 21:21
    И это говорит болельщик Зенита,🤣🤣🤣
    True Story
    True Story
    вчера в 20:26
    Удачи армейцам! Надеюсь Карасев не возьмет чемоданчик от Спартака и не поддастся их провокациям и истерикам
    Andrei Galash
    Andrei Galash ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:17
    Двухсторонний свисток для Спартака
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:04
    Лишь бы все обошлось без косяков.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:54
    Спартак должен доказать, что он начал возвращаться.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 18:48
    Спартак, как обычно, сразу начинает писать против ветра.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 18:19
    Думаю будет нервяк
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 18:07
    карасик на судит он в последнее время много ошибается думаю драки будут и удаления и необоснованных пенальти тоже
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 18:05
    Лишь бы Зенит не засудили с пари нн
    makkie
    makkie
    вчера в 17:33
    Карасёв - хорошо и обоснованно.
    Но на VAR будет Серёжа Иванов, чьи раскосые глаза стали уже притчей во языцех((

    Не хочется, чтобы дерби омрачалось судейскими ошибками!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:32
    Цифра 13 - известное число, да и фамилия судьи наводит на мысль , что матч будет нервный...
    dok66
    dok66
    вчера в 17:30
    Да и нормально .
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:25
    Ручной опять будет свистеть в одну сторону
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:23
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 17:16
      Посмотрим на его работу.
      Гость
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