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Мостовой: «Промес — это существенная потеря. Он один из лучших»

вчера, 20:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал потери «Спартака» перед матчем РПЛ против «Химок».

Промес — это существенная потеря. Он один из лучших футболистов чемпионата. Интересно будет посмотреть на «Спартак», потому что нас клуб приучил к тому, что Промес очень многое решает в этой команде. Интересно посмотреть, кто возьмёт эти функции на себя.

Что касается Абаскаля, то здесь нечего обращать внимание, так как человек стоит на бровке, а не играет. Есть миллион примеров, когда тренер сидит или удалён. Команда выигрывает всё равно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:20
Мостовому невдомек что тренерская работа это не только ротация состава. У каждого тренера свое видение игры и тактики. Текущий состав на 50-60% как при Р.Витории и Ваноли. Но игра и результаты при Абаскале это словно 100% другой состав. Почти год назад были те самые 1-7, сегодня такой результат трудно представить. Не утверждаю что Спартак конкурент Зениту, но уж точно не 1-7. И это прямая работа Абаскаля. Работа Гильермо напоминает Д.Тедеско: это тактика + сумасшедший настрой. Но и, надо признать, будь у Р.Витории текущий состав, думаю, тоже дал бы бой Зениту
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:17
Туда семакашку запустим. Он прекрасно умеет истерить в унисон с питерскими неграми.
drixor
drixor
вчера в 22:08
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:00
    Чего бояться в преддверие матча с нынешними "Химками"-непонятно.Можно половину "Спартака" отправить отдохнуть,и весь тренерский штаб.Массажист справится.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 21:38
    С Химками и так должны справиться.
    makkie
    makkie ответ Бoрат (раскрыть)
    вчера в 21:29
    Спасибо)
    Но я не люблю, когда коверкают чужие фамилии. Понятно, что это интернет, но троллинга тут нет от слова совсем. Троллинг может быть в других вещах. Но коверкать фамилии - такое себе.
    Бoрат
    Бoрат ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:19
    Три победы Спартака над Факелом не проблема
    И так понятно , что команде из моего родного города не место в РПЛ
    Всего одна победа в 18 играх текущего сезона
    Худший показатель из всех команд Премьер-Лиги
    Так что поражения от Спартака меня не задевают
    Думаю и тебе стоит относится к небольшим изменениям фамилии главного тренера Спартака с юмором и не принимать близко к сердцу
    Я лично тебя никогда не хотел задеть или оскорбить и хочу отметить, что ты один из самых адекватных и здравых болельщиков Спартака, из тех, что я видел на этом сайте
    makkie
    makkie ответ Бoрат (раскрыть)
    вчера в 21:08
    А ты принципиально фамилии тренеров коверкаешь?
    Хотя после 3 побед Абаскаля над Факелом простительно )))
    Бoрат
    Бoрат ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Ну я думаю Аба76ь найдет способ , как руководить командой во время матча. 21 век все таки
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 20:53
    Для победы над мертвыми Химками хватит и дельфина
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:43
    Возможно Химки воспользуются случаем и Спартак нагнёт спартак.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 20:26
    Это мы и без царька знаем что потеря
    Землянин
    Землянин ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 20:23
    С Юраном и без - это 2 БОЛЬШИЕ разницы 🤷
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:21
    Чтобы быть экспертом спортивных СМИ надо обладать умением много говорить, ничего не сказав. Мостовой мог бы стать неплохим послом в банановой республике.
    makkie
    makkie
    вчера в 20:21
    У Спартака не сыграют 6 игроков основы + Абаскаля не будет.
    Существенные потери. Но грех жаловаться, Химки обязаны обыгрывать!
    Гость
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