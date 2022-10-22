Мостовой: «Промес — это существенная потеря. Он один из лучших»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал потери «Спартака» перед матчем РПЛ против «Химок».

Промес — это существенная потеря. Он один из лучших футболистов чемпионата. Интересно будет посмотреть на «Спартак», потому что нас клуб приучил к тому, что Промес очень многое решает в этой команде. Интересно посмотреть, кто возьмёт эти функции на себя.

Что касается Абаскаля, то здесь нечего обращать внимание, так как человек стоит на бровке, а не играет. Есть миллион примеров, когда тренер сидит или удалён. Команда выигрывает всё равно.