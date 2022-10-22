Мостовой: «Промес — это существенная потеря. Он один из лучших»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал потери «Спартака» перед матчем РПЛ против «Химок».
Промес — это существенная потеря. Он один из лучших футболистов чемпионата. Интересно будет посмотреть на «Спартак», потому что нас клуб приучил к тому, что Промес очень многое решает в этой команде. Интересно посмотреть, кто возьмёт эти функции на себя.
Что касается Абаскаля, то здесь нечего обращать внимание, так как человек стоит на бровке, а не играет. Есть миллион примеров, когда тренер сидит или удалён. Команда выигрывает всё равно.
Химки победят на классе!
Химки победят на классе!
Но я не люблю, когда коверкают чужие фамилии. Понятно, что это интернет, но троллинга тут нет от слова совсем. Троллинг может быть в других вещах. Но коверкать фамилии - такое себе.
Но я не люблю, когда коверкают чужие фамилии. Понятно, что это интернет, но троллинга тут нет от слова совсем. Троллинг может быть в других вещах. Но коверкать фамилии - такое себе.
И так понятно , что команде из моего родного города не место в РПЛ
Всего одна победа в 18 играх текущего сезона
Худший показатель из всех команд Премьер-Лиги
Так что поражения от Спартака меня не задевают
Думаю и тебе стоит относится к небольшим изменениям фамилии главного тренера Спартака с юмором и не принимать близко к сердцу
Я лично тебя никогда не хотел задеть или оскорбить и хочу отметить, что ты один из самых адекватных и здравых болельщиков Спартака, из тех, что я видел на этом сайте
И так понятно , что команде из моего родного города не место в РПЛ
Всего одна победа в 18 играх текущего сезона
Худший показатель из всех команд Премьер-Лиги
Так что поражения от Спартака меня не задевают
Думаю и тебе стоит относится к небольшим изменениям фамилии главного тренера Спартака с юмором и не принимать близко к сердцу
Я лично тебя никогда не хотел задеть или оскорбить и хочу отметить, что ты один из самых адекватных и здравых болельщиков Спартака, из тех, что я видел на этом сайте
Хотя после 3 побед Абаскаля над Факелом простительно )))
Хотя после 3 побед Абаскаля над Факелом простительно )))
Существенные потери. Но грех жаловаться, Химки обязаны обыгрывать!
Существенные потери. Но грех жаловаться, Химки обязаны обыгрывать!