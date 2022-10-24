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Ганчаренко: «Лучше победы может быть только следующая победа»

вчера, 20:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

К победам привыкнуть невозможно. Лучше победы может быть только следующая победа. Над нами довлел результат. Необходимо было взять эти три очка, и это закрепощало. Казалось бы, соперник в меньшинстве, но мы совершали много простых ошибок. Им это позволяло держаться в игре. Потом мы организовали гол в свои ворота, это внесло нервозности в игру, но удержали победу и довольны, что три очка у нас есть.

Все такие матчи [как с «Крыльями»] тяжелые, нервозные. Все 90 с плюсом минут держат в напряжении. Мы к концу матча начинаем больше нервничать, к сожалению. Надеюсь, что с этими очками мы будем немного успокаиваться и больше контролировать игру в следующих матчах. Хотя уровень всех соперников достаточно высокий и концентрацию надо держать

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:40
Кто победил ?
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:09
Кто играл тот поймёт, что всё сказано верно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:39
"Лучше гор могут быть только горы"...
Гость
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