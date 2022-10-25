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Тренер «Маккаби»: «Победа над „Ювентусом“ придала нам немало уверенности»

вчера, 18:09
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)7 : 2Логотип футбольный клуб Маккаби (Хайфа)МаккабиМатч завершен

Главный тренер «Маккаби» Барак Бахар высказался об уверенности в своих силах перед матчем Лиги чемпионов против ПСЖ.

Победа над «Ювентусом» придала нам немало уверенности: мы достигли хорошего результата в виде заслуженной победы. Это помогает нам верить в себя. Мы должны выложиться на 100%, избегать глупых ошибок, играть храбро — тогда некая помощь свыше может и сегодня нам позволить добиться хорошего результата.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 20:21, ред.
Тренер «Маккаби»: «Победа над „Ювентусом“ придала нам немало уверенности» .

Дело даже не в том что Маккаби так хорошо играет, а то что на данный момент времени ситуация с игрой самого Ювентуса совсем, от слова Абсолютно, не впечетляет. И сегодняшний матч Юве с Бенфикой на выезде расставит всё по местам.

И может при победе Бенфики , наконец-то руководство Юве во главе с Аньелли наконец-то попрощаются с Аллегри. Чего мне лично очень бы хотелось. А вот игра Маккаби на выезде с ПСЖ ничего хорошего не принесёт гостевой команде. И та уверенность Маккаби, про которую говорит главный тренер, исчезнет к концу матча окончательно.

Хотя Маккаби конечно же постарается выжать всё возможное, но реалии таковы что в ПСЖ играют звёздные игроки мирового футбола, и одной уверенность в своих силах здесь будет очень мало. ПСЖ на классе спокойно доведёт матч до победного логического конца. Разгрома я не жду, но в районе 3:1 должно быть. Посмотрим, не долго осталось ждать.

Всем Добра !
ДСА
ДСА
вчера в 19:31
Теперь не избежать разгрома.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:06
С ПСЖ конечно не светит, а с Юве надо повторить.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:44
При обращении за помощью свыше не просите много ...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:28
Уважаемая администрация, конечно понимаю что я повторяюсь, но все же не могу не сказать. В сентябре, в финале КП в тройке лучших были мои 2 аккаунты - это значит что я выиграл 2 худи. Могу узнать когда я получу их? Спасибо.
shlomo
shlomo
вчера в 18:17
В Париже вам ничего не светит... вы даже гол не забьете.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:12
Главное, что бы не переросло в самоуверенность!
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