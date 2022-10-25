Тренер «Маккаби»: «Победа над „Ювентусом“ придала нам немало уверенности» .

Главный тренер «Маккаби» высказался об уверенности в своих силах перед матчем Лиги чемпионов против ПСЖ .

Победа над «Ювентусом» придала нам немало уверенности: мы достигли хорошего результата в виде заслуженной победы. Это помогает нам верить в себя. Мы должны выложиться на 100%, избегать глупых ошибок, играть храбро — тогда некая помощь свыше может и сегодня нам позволить добиться хорошего результата.