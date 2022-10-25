Тренер «Маккаби»: «Победа над „Ювентусом“ придала нам немало уверенности» .

Главный тренер «Маккаби» Барак Бахар высказался об уверенности в своих силах перед матчем Лиги чемпионов против ПСЖ.
Победа над «Ювентусом» придала нам немало уверенности: мы достигли хорошего результата в виде заслуженной победы. Это помогает нам верить в себя. Мы должны выложиться на 100%, избегать глупых ошибок, играть храбро — тогда некая помощь свыше может и сегодня нам позволить добиться хорошего результата.
Дело даже не в том что Маккаби так хорошо играет, а то что на данный момент времени ситуация с игрой самого Ювентуса совсем, от слова Абсолютно, не впечетляет. И сегодняшний матч Юве с Бенфикой на выезде расставит всё по местам.
И может при победе Бенфики , наконец-то руководство Юве во главе с Аньелли наконец-то попрощаются с Аллегри. Чего мне лично очень бы хотелось. А вот игра Маккаби на выезде с ПСЖ ничего хорошего не принесёт гостевой команде. И та уверенность Маккаби, про которую говорит главный тренер, исчезнет к концу матча окончательно.
Хотя Маккаби конечно же постарается выжать всё возможное, но реалии таковы что в ПСЖ играют звёздные игроки мирового футбола, и одной уверенность в своих силах здесь будет очень мало. ПСЖ на классе спокойно доведёт матч до победного логического конца. Разгрома я не жду, но в районе 3:1 должно быть. Посмотрим, не долго осталось ждать.
Всем Добра !
Дело даже не в том что Маккаби так хорошо играет, а то что на данный момент времени ситуация с игрой самого Ювентуса совсем, от слова Абсолютно, не впечетляет. И сегодняшний матч Юве с Бенфикой на выезде расставит всё по местам.
И может при победе Бенфики , наконец-то руководство Юве во главе с Аньелли наконец-то попрощаются с Аллегри. Чего мне лично очень бы хотелось. А вот игра Маккаби на выезде с ПСЖ ничего хорошего не принесёт гостевой команде. И та уверенность Маккаби, про которую говорит главный тренер, исчезнет к концу матча окончательно.
Хотя Маккаби конечно же постарается выжать всё возможное, но реалии таковы что в ПСЖ играют звёздные игроки мирового футбола, и одной уверенность в своих силах здесь будет очень мало. ПСЖ на классе спокойно доведёт матч до победного логического конца. Разгрома я не жду, но в районе 3:1 должно быть. Посмотрим, не долго осталось ждать.
Всем Добра !