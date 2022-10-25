Роналду может воссоединиться с Моуриньо в «Роме»

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вчера, 13:29

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Роме».

Римский клуб вступил в переговоры с Жорже Мендешем, который является агентом португальца, относительно потенциального трансфера форварда в январе.

В «Роме» Роналду может воссоединиться с Жозе Моуриньо, с которым он работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.