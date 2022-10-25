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Роналду может воссоединиться с Моуриньо в «Роме»

вчера, 13:29

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Роме».

Римский клуб вступил в переговоры с Жорже Мендешем, который является агентом португальца, относительно потенциального трансфера форварда в январе.

В «Роме» Роналду может воссоединиться с Жозе Моуриньо, с которым он работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 20:27
Бедный Дибала,Роналду преследует его(
112910415
112910415
вчера в 17:41
охотно отдадут в хорошие руки ! )
Elliada
Elliada
вчера в 17:17
Я за переход. Пусть катится подальше от АПЛ.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:36
Его переход зависит не от названия клуба, тренера и даже не от участия в ЛЧ. Только клуб с богатым владельцем, которому не жалко выкидывать десятки миллионов на возрастную, но узнаваемую, бесполезную игрушку.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:30
Собственно Рому и Моуринью не жалко, пусть переходит.
Но вот как же тогда быть Роналду со своими убеждениями?
Рома сейчас выступает в лиге Европы, а в прошлом году играли вообще в лиге конференции, да и на следующий сезон Роме не светит лига чемпионов.
С Роналду уже точно будут результаты хуже.
Да собственно и в этой лиге Европы Роналду не удастся поучаствовать, так как в этом турнире уже заявлен за МЮ.
Собственно говоря Моуриньо сам сбитый лётчик, так почему бы ему не воссоединиться с другим сбитым лётчиком Роналду и лишить надежд римлян...
Сделка кажется маловероятной, так как Роналду надо к Бекхэму лететь за океан, а не топить себя ещё больше.
Gelious
Gelious
вчера в 15:24
Вот это было бы интересно!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:16
Хотелось бы на это взглянуть
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:39
Посмотрим что получится из этого
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:35
Это просто слухи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:31
Было бы неплохо.
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