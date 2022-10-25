Роналду может воссоединиться с Моуриньо в «Роме»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Роме».
Римский клуб вступил в переговоры с Жорже Мендешем, который является агентом португальца, относительно потенциального трансфера форварда в январе.
В «Роме» Роналду может воссоединиться с Жозе Моуриньо, с которым он работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.
Но вот как же тогда быть Роналду со своими убеждениями?
Рома сейчас выступает в лиге Европы, а в прошлом году играли вообще в лиге конференции, да и на следующий сезон Роме не светит лига чемпионов.
С Роналду уже точно будут результаты хуже.
Да собственно и в этой лиге Европы Роналду не удастся поучаствовать, так как в этом турнире уже заявлен за МЮ.
Собственно говоря Моуриньо сам сбитый лётчик, так почему бы ему не воссоединиться с другим сбитым лётчиком Роналду и лишить надежд римлян...
Сделка кажется маловероятной, так как Роналду надо к Бекхэму лететь за океан, а не топить себя ещё больше.
Но вот как же тогда быть Роналду со своими убеждениями?
Рома сейчас выступает в лиге Европы, а в прошлом году играли вообще в лиге конференции, да и на следующий сезон Роме не светит лига чемпионов.
С Роналду уже точно будут результаты хуже.
Да собственно и в этой лиге Европы Роналду не удастся поучаствовать, так как в этом турнире уже заявлен за МЮ.
Собственно говоря Моуриньо сам сбитый лётчик, так почему бы ему не воссоединиться с другим сбитым лётчиком Роналду и лишить надежд римлян...
Сделка кажется маловероятной, так как Роналду надо к Бекхэму лететь за океан, а не топить себя ещё больше.