Моура: «Типичная игра для Лиги чемпионов»

Футболист «Тоттенхэма» Лукас Моура дал комментарий после матча со «Спортингом».
Очень сложная игра, очень спорная, типичная для Лиги чемпионов. Это были две совершенно разные части: в первой было намного меньше того, что мы могли сделать, а во второй мы сыграли так, как могли. Боролись до конца, не позволяя «Спортингу» преуспеть в игре. Спасибо за настрой до конца, и теперь мы можем оформить выход из группы в следующей игре.
Выход из группы при их раскладе в таблице им точно обеспечен, но только вот куда? ))
При неудачной встрече с Олимпик М и победе любого клуба из соседней пары по группе, ТТХ поплывет с теперешнего первого места лишь в ЛЕ.
Выход из группы при их раскладе в таблице им точно обеспечен, но только вот куда? ))
При неудачной встрече с Олимпик М и победе любого клуба из соседней пары по группе, ТТХ поплывет с теперешнего первого места лишь в ЛЕ.