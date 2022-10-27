Моура: «Типичная игра для Лиги чемпионов»

Футболист «Тоттенхэма» дал комментарий после матча со «Спортингом».

Очень сложная игра, очень спорная, типичная для Лиги чемпионов. Это были две совершенно разные части: в первой было намного меньше того, что мы могли сделать, а во второй мы сыграли так, как могли. Боролись до конца, не позволяя «Спортингу» преуспеть в игре. Спасибо за настрой до конца, и теперь мы можем оформить выход из группы в следующей игре.