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Моура: «Типичная игра для Лиги чемпионов»

вчера, 11:04
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

Футболист «Тоттенхэма» Лукас Моура дал комментарий после матча со «Спортингом».

Очень сложная игра, очень спорная, типичная для Лиги чемпионов. Это были две совершенно разные части: в первой было намного меньше того, что мы могли сделать, а во второй мы сыграли так, как могли. Боролись до конца, не позволяя «Спортингу» преуспеть в игре. Спасибо за настрой до конца, и теперь мы можем оформить выход из группы в следующей игре.

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galem72
galem72
вчера в 11:22
"...теперь мы можем оформить выход из группы в следующей игре..."

Выход из группы при их раскладе в таблице им точно обеспечен, но только вот куда? ))
При неудачной встрече с Олимпик М и победе любого клуба из соседней пары по группе, ТТХ поплывет с теперешнего первого места лишь в ЛЕ.
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