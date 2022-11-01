Юран: «„Химки“ — главное разочарование первой части чемпионата».

Экс-тренер «Химок» оценил текущее выступление подмосковного клуба в РПЛ .

Для меня «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ . Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР . Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета. Я работал там, меня разочаровывает нынешнее положение «Химок». Есть у них шансы на спасение? Сложно сказать. Команда тонет. Посмотрим, спасутся ли они.