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Юран: «„Химки“ — главное разочарование первой части чемпионата»

вчера, 19:13

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран оценил текущее выступление подмосковного клуба в РПЛ.

Для меня «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР. Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета. Я работал там, меня разочаровывает нынешнее положение «Химок». Есть у них шансы на спасение? Сложно сказать. Команда тонет. Посмотрим, спасутся ли они.

На данный момент «Химки» идут на 15-м месте в таблице чемпионата России (9 очков).

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 06:41
Ну и что))) главное, что у Садыгова есть игровая практика и он иногда забивает))))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:50
Да и не нужны они в РПЛ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:14
Даже по меркам РФПЛ, Химки – дно днищенское.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:13
С Юраном были бы в призах !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:12
После Юрана Химки самоуничтожились.
dok66
dok66
вчера в 21:10
Для Юрана Химки стали неким паровозом в будущее , по крайней мере он так считает .
Nottrow
Nottrow
вчера в 21:04
Химки на своем месте, отчего такая шумиха.
a-league
a-league
вчера в 20:03
Так-то Локомотив на это почётное звание больше тянет
pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:53
Поддерживаю. РПЛ Химкам просто не по карману. Не то, чтобы что-то пилить, все в долгах, как в шелках. Всё-таки шагать надо так широко, как штаны позволяют, иначе порвёшь.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:52
Химки основной поставщик очков для соперников
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:51, ред.
Юран: «„Химки“ — главное разочарование первой части чемпионата».

Выскажу свою точку зрения по этому поводу. Немного знаю кто такой Юран с тех пор как он играл ещё за Спартак. Следил за его профессиональной карьерой как футболиста так и тренерской дейтельностью. Он заслуживает уважения как игрок , точно также как и тренер.

Но в Химках это было только начало сезона, и то что он достиг с Химками, это не факт того что и сейчас в данной реалии он бы смог с таким составом и таким инвестором добиться тех же результатов что в начале чемпионата. У Химок на данный момент времени состав можно сказать неконкурентноспособный, а ещё и нагрузка ввиде Садыгова младшего - это минус от основного состава игроков которые выходят на поле. И эта нагрузка, как я понимаю, обязательна для любого тренерского штаба.

Мало того что команда с составом ФНЛ играет в РПЛ, так ещё она должна играть в десятером ➕️ никакой сынок инвестора. И, на мой субъективный взгляд, если даже сейчас в команду придёт Юран,наврядли он сможет исправить всю эту ситуацию с таким требованиям от руководства с Садыговым.

Сейчас команда Химки выглядит как игрушка для сына и не больше. И пока там не произойдёт полная реформация, ничего хорошего не будет.

Это моё субъективное мнение. Всем Добра !
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:27
Очевидно, что план у Химок - вернуться в ФНЛ. Просто это нельзя говорить в слух. Наигрались и хватит, нужно другой команде место отдать, Юран все карты им портил....

Ну а так что, команда не тонет, она уже на дне..... Шансы будут, если долги по зарплате погасят, Гогниева уберут прямо сейчас, поставят нормально тренера, который расшевелит состав, а не будет придумывать дичь с вратарями-водилами, тики-такой и т.д....Хотя конечно же никто делать не будет...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:20
Долго еще Юрана помнить будут в Химках.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 19:19
Кому они вообще интересны эти Химки?
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