Юран: «„Химки“ — главное разочарование первой части чемпионата».

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран оценил текущее выступление подмосковного клуба в РПЛ.
Для меня «Химки» — главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР. Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета. Я работал там, меня разочаровывает нынешнее положение «Химок». Есть у них шансы на спасение? Сложно сказать. Команда тонет. Посмотрим, спасутся ли они.
На данный момент «Химки» идут на 15-м месте в таблице чемпионата России (9 очков).
Ну а так что, команда не тонет, она уже на дне..... Шансы будут, если долги по зарплате погасят, Гогниева уберут прямо сейчас, поставят нормально тренера, который расшевелит состав, а не будет придумывать дичь с вратарями-водилами, тики-такой и т.д....Хотя конечно же никто делать не будет...
Ну а так что, команда не тонет, она уже на дне..... Шансы будут, если долги по зарплате погасят, Гогниева уберут прямо сейчас, поставят нормально тренера, который расшевелит состав, а не будет придумывать дичь с вратарями-водилами, тики-такой и т.д....Хотя конечно же никто делать не будет...