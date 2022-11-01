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Мухаммад рассказал о своём переходе в «Анжи»

вчера, 17:58

Бывший футболист «Анжи» Шариф Мухаммад вспомнил свой переход в клуб из Махачкалы.

На тот момент я еще не знал, что в «Анжи» придет Сулейман Керимов, хотя какие-то слухи и ходили. Мы находились на сборах в Турции. Сидел в холле, ждал – и тут мне принесли контракт. Я рассчитывал на одну сумму, а там было совершенно иное, гораздо большее предложение. Еще удивился: всё-таки знал бюджет клуба, а тут раз – и такое.

После этого понял, что всё, Керимов взял команду. А затем как по накатанной всё начало меняться. У нас была игра в Грозном в Кубке, перед ней я зашел на «теорию». И в этот момент в зал пришел Роберто Карлос. С того момента все начали осознавать, что строится нечто серьезное и невероятное.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:01
Начиналось в Махачкале всё просто замечательно, но потом неожиданно кончились деньги.
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:00
Ну такого я не особо помню, как футболиста...Но если есть что вспомнить ему, пусть вспоминает...:)
Гость
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