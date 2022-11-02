Клопп: «Мне нравится Кварацхелия»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
Он хороший игрок, он мне нравится. Хвича очень быстрый. Когда у него есть преимущество в первом движении, он уходит от оппонента.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
Он хороший игрок, он мне нравится. Хвича очень быстрый. Когда у него есть преимущество в первом движении, он уходит от оппонента.
Хвича провел крайне обычный матч. Уж если кого и выделять в "Наполи", так это всю среднюю линию - Ангиссу, Ндомбеле, Лоботку.
Ну, или Кима, если вы - кореец)))
Хвича провел крайне обычный матч. Уж если кого и выделять в "Наполи", так это всю среднюю линию - Ангиссу, Ндомбеле, Лоботку.
Ну, или Кима, если вы - кореец)))