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Клопп: «Мне нравится Кварацхелия»

вчера, 13:53

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Он хороший игрок, он мне нравится. Хвича очень быстрый. Когда у него есть преимущество в первом движении, он уходит от оппонента.

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протон
протон
вчера в 23:54
Вот прямо обыграть-обыграть вышло-то один раз, голевую передачу отменили, а отмечать длиннющие поперечные передачи тут не принято (хотя именно этим Хвича и выделился. Реально раза 3-4 переводы с фланга на фланг исполнял).

Хвича провел крайне обычный матч. Уж если кого и выделять в "Наполи", так это всю среднюю линию - Ангиссу, Ндомбеле, Лоботку.
Ну, или Кима, если вы - кореец)))
протон
протон
вчера в 23:54
Кто еще в мае мог подумать, что уже через несколько месяцев про хвичу будут говорить такие как клопп, анчелотти и др. звезды футбола
Köln
Köln
вчера в 13:58
Футболист качественный!
ДСА
ДСА
вчера в 13:57
Сейчас ему все поют дифирамбы, нет ни одного критика. Не схватил бы звездную болезнь.
Гость
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