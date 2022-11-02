Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИзраиль. Премьер-Лига 2022/2023

Агент Агузаров: «У Шапи нет никаких обид на „Краснодар“»

вчера, 21:10

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал информацию о том, что израильский клуб может выкупить игрока у «Краснодара».

Общался ли я с руководством «Краснодара»? А зачем нам общаться с «Краснодаром», если в контракте уже все прописано. Опция уже прописана. Если «Хапоэль» захочет его выкупить, то «Краснодар» никак не сможет этому помешать.

Не обижен ли Магомед на «Краснодар»? Мы об этом не думаем. Никаких обид нет. У него свои задачи и цели, и Шапи думает только об этом. Слава Богу, что сейчас он показывает свою лучшую игру. Он выходит на тот уровень, который позволил ему стать тем Шапи, которого все знают.

Следит ли он сейчас за выступлениями «Краснодара»? Конечно! «Краснодар» — его родной дом, невозможно не следить. Клуб дал ему возможность сделать первые шаги в футболе. Он поддерживает связь с клубом, у него остались там друзья.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Камоцци: «Абаскаль может стать лучшим тренером РПЛ по итогам сезона»
Сегодня, 15:25
Ибрагимович посоветовал «заткнуться» родителям Мбаппе
Сегодня, 14:53
«Чтобы попасть в „Реал“, игрок должен быть зрелым». Рианчо — о Кварацхелии
Сегодня, 14:21
Капелло: «Алексею Миранчуку удобно играть в системе „Торино“»
Сегодня, 12:14
Владелец «Фатих Карагюмрюка»: «Оздоев — лидер нашего клуба»
Сегодня, 11:50
Итальянский журналист: «Шалимов мог бы выиграть „Золотой мяч“»
Сегодня, 11:02
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:11
Пусть выкупают если ему там нравится не надо мешать!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:22
Здравствуйте. Вам известно о том что отдельно есть нарушение флуд для очков в КП (конкурсе прогнозов). Слишком коротко и слишком мало связано с темой обсуждения.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 21:19
То что итоги часто подводятся второго числа не значит что они обязательно будут подведены именно тогда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Неплохо бы закрепиться в Европе...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 