Агент Агузаров: «У Шапи нет никаких обид на „Краснодар“»

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Хапоэля» из Беэр-Шевы , прокомментировал информацию о том, что израильский клуб может выкупить игрока у «Краснодара».

Общался ли я с руководством «Краснодара»? А зачем нам общаться с «Краснодаром», если в контракте уже все прописано. Опция уже прописана. Если «Хапоэль» захочет его выкупить, то «Краснодар» никак не сможет этому помешать.

Не обижен ли Магомед на «Краснодар»? Мы об этом не думаем. Никаких обид нет. У него свои задачи и цели, и Шапи думает только об этом. Слава Богу, что сейчас он показывает свою лучшую игру. Он выходит на тот уровень, который позволил ему стать тем Шапи, которого все знают.

Следит ли он сейчас за выступлениями «Краснодара»? Конечно! «Краснодар» — его родной дом, невозможно не следить. Клуб дал ему возможность сделать первые шаги в футболе. Он поддерживает связь с клубом, у него остались там друзья.