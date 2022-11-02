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Анчелотти: «Асенсио для меня — лучший игрок матча с „Селтиком“»

вчера, 23:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 1Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Селтиком» (5:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Асенсио был лучшим в этом матче, по моему мнению. Он очень хорошо взаимодействовал с Вальверде и Родриго. У него много хороших качеств. Он был силён. Для меня он был лучшим.

Асенсио пребывал в хорошем настроении, даже когда он не играл, и теперь он демонстрирует все свои качества. У меня нет сомнений в нём, у меня их не было и раньше. У него всегда был позитивный настрой.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:56
Анчелотти как тренер ему видней кто был в этой игре лучшим. Но "Реал" смотрелся единым коллективом, который способен был в этот вечер продемонстрировать игру каждого футболиста на высоком уровне.
протон
протон
сегодня в 00:55
Вот как же хотелось таких слов об Азаре((
Но то травмы, то блеклая игра, и уже не скажешь, что его как-то маринуют

Марко в этом году Анчи вообще не выпускал, а тот ждал своего часа и доказывал игрой - теперь снова получает много времени

Родриго в том сезоне заслужил свое время, теперь игрок старта
Вальверде к концу того сезона разыгрался, хотя до этого Анчи его не так часто выпускал

Очевидно, дело в старании, зря я гнал, что Карло упрямый и принципиально не выпускает. Кто работает - свои шансы получает
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 00:20
Доброй ночи. Всё правильно, тотал больше 5.75. шесть голов - так работает когда на конце .75. Почитайте об этом типе ставок, если хотите, в Интернете.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:16
Странно , ставка была 250 с коэф 8,5 = 2150 очков, а начислено 1060 ????
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:10
Не хочется спорить с маэстро но в этом матче Реал сыграл как единый организм! и можно назвать лучшим любого игрока Реала! Но всё же - Куртуа!
Гость
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