Анчелотти: «Асенсио для меня — лучший игрок матча с „Селтиком“»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Селтиком» (5:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Асенсио был лучшим в этом матче, по моему мнению. Он очень хорошо взаимодействовал с Вальверде и Родриго. У него много хороших качеств. Он был силён. Для меня он был лучшим.

Асенсио пребывал в хорошем настроении, даже когда он не играл, и теперь он демонстрирует все свои качества. У меня нет сомнений в нём, у меня их не было и раньше. У него всегда был позитивный настрой.