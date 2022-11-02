Анчелотти: «Асенсио для меня — лучший игрок матча с „Селтиком“»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Селтиком» (5:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Асенсио был лучшим в этом матче, по моему мнению. Он очень хорошо взаимодействовал с Вальверде и Родриго. У него много хороших качеств. Он был силён. Для меня он был лучшим.
Асенсио пребывал в хорошем настроении, даже когда он не играл, и теперь он демонстрирует все свои качества. У меня нет сомнений в нём, у меня их не было и раньше. У него всегда был позитивный настрой.
Но то травмы, то блеклая игра, и уже не скажешь, что его как-то маринуют
Марко в этом году Анчи вообще не выпускал, а тот ждал своего часа и доказывал игрой - теперь снова получает много времени
Родриго в том сезоне заслужил свое время, теперь игрок старта
Вальверде к концу того сезона разыгрался, хотя до этого Анчи его не так часто выпускал
Очевидно, дело в старании, зря я гнал, что Карло упрямый и принципиально не выпускает. Кто работает - свои шансы получает
Но то травмы, то блеклая игра, и уже не скажешь, что его как-то маринуют
Марко в этом году Анчи вообще не выпускал, а тот ждал своего часа и доказывал игрой - теперь снова получает много времени
Родриго в том сезоне заслужил свое время, теперь игрок старта
Вальверде к концу того сезона разыгрался, хотя до этого Анчи его не так часто выпускал
Очевидно, дело в старании, зря я гнал, что Карло упрямый и принципиально не выпускает. Кто работает - свои шансы получает