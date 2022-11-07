Аллегри: «Рабьо здорово играет и старается работать на команду»

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сегодня, 12:18

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о разговоре, который у него состоялся с полузащитником «бьянконери» на предмет его профессионального будущего. Летом француз был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но в итоге решил остаться в своем нынешнем коллективе.

Я разговаривал с ним о возможном трансфере в МЮ , действительно ли он хочет перейти туда. Я сказал ему, что в «Ювентусе» его ценят. Я считаю его замечательным футболистом, он окреп. Он здорово играет и старается работать на команду.

Клубы смогли договориться об условиях сделки, но Рабьо и «дьяволы» не сошлись во мнениях по поводу соглашения с игроком.