Дзюба пригодится в РПЛ, но может выбрать клуб друга. Многих отпугнет зарплата футболиста

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вчера, 20:08

Турецкий роман оказался курортным.

На западной бирже перемены

Неудача Дзюбы в Турции, где ему не платили зарплату, а Монтелла выбирал в основу других форвардов, обвалила акции возрастного форварда в Европе. Вряд ли «Венеция» подпишет этого нападающего в компанию к Черышеву, который моложе и всю жизнь играет в Европе. Вряд ли другие клубы из Турции, поскольку Дзюба не сыграл в тамошней лиге сказочно, согласятся с ним работать. Интерес опустился на дно Черного моря, уехал слишком поздно, просчитался с выбором клуба. Футболисту без агента сложно устроиться с выгодой для развития карьеры. Дзюбу занесло на границу Турции и Сирии, оказался в клубе, который контролируют ребята с определенной репутацией. История с задержками зарплаты показательная, в солидном стабильном клубе такое вряд ли возможно. А поскольку Дзюба не приносил пользу на поле, то футболист и клуб расстались посреди сезона. Загадка, как Монтелла одобрил его трансфер, если настолько не хотел играть с тяжелым форвардом на острие, по очереди убрав из заявки Балотелли и Дзюбу. Понятно, что изначально наставник планировал работать иначе, но сезон складывается без известных нападающих – команда на четвертом месте, а голы забивает Беланда. Атакующего хавбека используют на месте «ложной девятки». Дзюба сыграл всего в четырех матчах, лишь дважды вышел с первых минут в турецкой Суперлиге. Забил один мяч, но этот удар стал его первым и последним результативным в клубе «Адана Демирспор». С такой статистикой в 34 года тяжело будет найти клуб в топ-5. И в «Венеции», которая ведет борьбу за выживание вместе с Черышевым, вряд ли готовы повторить Дзюбе турецкую зарплату. Скорее всего, Артём вернется домой.

Слуцкий может приютить друга

Пока что Дзюбу не забрали в Думу, здоровяк может побегать за мячом под руководством своего давнего друга. Как знаем, иногда такие союзы рабочие, ведь Зидан тренировал своего «брата» Бензема в «Реале», а теперь могут пересечься в сборной Франции, если после чемпионата мира Карим не объявит об уходе из сборной. Карпин вряд ли вызовет Дзюбу в свою команду, даже если Артем выдаст классный отрезок. Из возрастных хулиганов о возвращении пока заикается только Кокорин, который удачно выступает на Кипре – признан игроком месяца в новой команде, а вот Артему для начала нужна игровая практика в клубе. «Рубин» точно не худший вариант. В Первой лиге дела «Рубина» идут не так гладко, как Слуцкому хотелось бы. «Алания», «Балтика» и «Енисей», хотя эти клубы не богаче, навязывают казанцам борьбу. Как и «Арсенал», где Дзюбу хорошо знают. Кстати, поскольку Аджоев до сих пор работает в Туле – является президентом клуба, Артем вполне может оказаться и в этом клубе второго дивизиона. В двух случаях будет усилением, хотя о РПЛ тоже можно подумать.

Геркусу нужен лидер коллектива

Можно поздравить вице-капитана «Торпедо» Артема Самсонова, что пять лет назад ему удалось бросить пить – в итоге в 33 года дебютировал в РПЛ . Но ни этот ветеран футбола, ни Лебеденко со Смольниковым не делают разницу в трудных матчах «Торпедо» в высшем дивизионе. Застряли на последнем месте, и хотя обыграли ЦСКА в дерби, после того поединка были ничьи и поражения. «Химки», «Локомотив» и «Факел» оторвались, спасти первую команду великого московского клуба может только появление героя. Пусть даже Дэдпула, а не Супермена. Дед, конечно, с репутацией, но пул кандидатов на усиление не самый широкий. А поскольку в «Торпедо» работает Геркус, который знает Дзюбу не первый год, форвард может согласиться попытать счастья в еще одном московском клубе. Козырь «Торпедо» на переговорах – проживание в Москве для семьи Артема. Пусть теперь Мостовой ерничает, что европейская карьера Дзюбы закончилась, не начавшись, за «Торпедо» вполне может повоевать.

«Сочи» и «Локомотив» без голов

Посмотрите, кто забивает в РПЛ . Тридцатилетний Промес. Тридцатисемилетний полузащитник Нобоа, хотя в его случае речь о голах с пенальти, которые Дзюбе не всегда удаются. Результативному Полозу за тридцать. И есть вчерашние любители с голами, ведь у Сычевого и Каштанова нет школы «Спартака» за плечами, как у Дзюбы. В сезоне, где в РПЛ играют невероятно открыто, когда «Краснодар» пропускает пачками, а из аутсайдеров никто не умеет обороняться после того, как «Химки» покинул Юран, голы забивают все подряд. Артему может пригодиться его богатый опыт. Не забывайте, что это даже не второй Бикфалви, которого из основы «Урала» на время убрала травма, а лучший снайпер в истории сборной России и РПЛ . Что получается у Газинского, то может получиться у Дзюбы. А голы нужны и «Локомотиву», где в атаке спорные молодые Изидор и Игнатьев, и «Сочи», где Мелкадзе не справляется, а Сарвели умеет играть в оттяжке. Понятно, что речь о командах, которые меняют тренеров – в Москве ждут Галактионова, а Гаранина отстраняют от работы в Сочи, но Дзюбе не привыкать к переменам. Вспомните, как играл в «Ростове», «Томи» и «Арсенале», причем в последнем случае уже после того, как стал богатым и знаменитым. Нет никаких сомнений, что если Артем вернется, то может забить в сезоне РПЛ больше, чем Кассьерра, ведь меньше забить нереально – пока у форварда «Зенита» нет голов в чемпионате.