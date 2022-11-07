Стали известны подробности перехода Месси в ПСЖ

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сегодня, 12:46

Выяснились некоторые подробности перехода нападающего из «Барселоны» в ПСЖ в 2021 году.

Журналист Гильем Балаге в своей биографии аргентинского футболиста, одобренной семьей игрока, рассказывает, что вопрос о заработной плате Месси в «Барсе» не был проблемой. Аргентинец был согласен снизить свою зарплату на 75% в первый год по новому договору, и на 50% в последующий срок действия соглашения. Ни один футболист «сине-гранатовых» летом 2021-го на такое не пошел. Сторона Месси требовала, чтобы «Барселона» занималась усилением состава, покупкой новых игроков. Но главным желанием аргентинца было продолжение карьеры в клубе.

Изначально договор был согласован, официально об этом должны были объявить 5 августа 2021-го. Но президент клуба Жоан Лапорта затем заявил Хорхе Месси, отцу футболиста, следующее:

Я больше не хочу работать над договором с Месси. Это конец. Я не хочу рисковать клубом. Я буду делать по-своему.

После этого уход Месси из клуба был неизбежен. Сообщается, что Лапорта допустил ошибку при расчете финансов клуба. «Барселона» не могла себе позволить оставить Месси и заниматься покупкой новых футболистов, несмотря на то, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас заключил договор с компанией CVC Capital Partners, это позволило бы «Барсе» сохранить Месси и укрепить состав.