Стали известны подробности перехода Месси в ПСЖ

Выяснились некоторые подробности перехода нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в ПСЖ в 2021 году.
Журналист Гильем Балаге в своей биографии аргентинского футболиста, одобренной семьей игрока, рассказывает, что вопрос о заработной плате Месси в «Барсе» не был проблемой. Аргентинец был согласен снизить свою зарплату на 75% в первый год по новому договору, и на 50% в последующий срок действия соглашения. Ни один футболист «сине-гранатовых» летом 2021-го на такое не пошел. Сторона Месси требовала, чтобы «Барселона» занималась усилением состава, покупкой новых игроков. Но главным желанием аргентинца было продолжение карьеры в клубе.
Изначально договор был согласован, официально об этом должны были объявить 5 августа 2021-го. Но президент клуба Жоан Лапорта затем заявил Хорхе Месси, отцу футболиста, следующее:
Я больше не хочу работать над договором с Месси. Это конец. Я не хочу рисковать клубом. Я буду делать по-своему.
После этого уход Месси из клуба был неизбежен. Сообщается, что Лапорта допустил ошибку при расчете финансов клуба. «Барселона» не могла себе позволить оставить Месси и заниматься покупкой новых футболистов, несмотря на то, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас заключил договор с компанией CVC Capital Partners, это позволило бы «Барсе» сохранить Месси и укрепить состав.
Со стороны Ла Лиги тоже не было претензий. Тебас подписал закон, позволяющий Барселоне сохранить Месси и подписать других игроков. Значит, проблема только в Лапорте. 2 года без Месси. Разве дела у Барселоны идут хорошо?
Лапорта понял свою ошибку и пытается вернуть Месси. Тебас тоже хочет возвращения Месси, Ла Лига сильно пострадала от его ухода. Но Месси не вернется.
Со стороны Ла Лиги тоже не было претензий. Тебас подписал закон, позволяющий Барселоне сохранить Месси и подписать других игроков. Значит, проблема только в Лапорте. 2 года без Месси. Разве дела у Барселоны идут хорошо?
Лапорта понял свою ошибку и пытается вернуть Месси. Тебас тоже хочет возвращения Месси, Ла Лига сильно пострадала от его ухода. Но Месси не вернется.
1. Месси не виноват в финансовых проблемах Барселоны. Те, кто считает иначе, есть доказательства? Я могу скинуть несколько ссылок со статьями от авторитетных изданий, где говорится, что Месси генерировал треть всех доходов Барселоны. А проблемы это результат управления неумелого руководства, провальные дорогие трансферы, пандемия и так далее.
2. О пользе Месси. За своё пребывания в клубе, Барселона никогда не играла в ЛЕ. Даже в его последние годы, когда ушли многие ключевые игроки. А после его ухода уже дважды играют в ЛЕ, даже с распиаренным поляком. Последний трофей был завоеван именно с Месси. В чемпионате становился лучшим бомбардиром и ассистентом. По поводу того, что теряется в важных матчах. Кто забивал ПСЖ, Ливерпулю, МЮ и т. д. Барселона вылетала после камбэков соперников. Это вина защитников.
3. Вопрос, на который не хотят отвечать все ненавистники Месси. Если Месси виноват в проблемах Барселоны, почему его хотят вернуть??????
1. Месси не виноват в финансовых проблемах Барселоны. Те, кто считает иначе, есть доказательства? Я могу скинуть несколько ссылок со статьями от авторитетных изданий, где говорится, что Месси генерировал треть всех доходов Барселоны. А проблемы это результат управления неумелого руководства, провальные дорогие трансферы, пандемия и так далее.
2. О пользе Месси. За своё пребывания в клубе, Барселона никогда не играла в ЛЕ. Даже в его последние годы, когда ушли многие ключевые игроки. А после его ухода уже дважды играют в ЛЕ, даже с распиаренным поляком. Последний трофей был завоеван именно с Месси. В чемпионате становился лучшим бомбардиром и ассистентом. По поводу того, что теряется в важных матчах. Кто забивал ПСЖ, Ливерпулю, МЮ и т. д. Барселона вылетала после камбэков соперников. Это вина защитников.
3. Вопрос, на который не хотят отвечать все ненавистники Месси. Если Месси виноват в проблемах Барселоны, почему его хотят вернуть??????