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Стали известны подробности перехода Месси в ПСЖ

сегодня, 12:46

Выяснились некоторые подробности перехода нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в ПСЖ в 2021 году.

Журналист Гильем Балаге в своей биографии аргентинского футболиста, одобренной семьей игрока, рассказывает, что вопрос о заработной плате Месси в «Барсе» не был проблемой. Аргентинец был согласен снизить свою зарплату на 75% в первый год по новому договору, и на 50% в последующий срок действия соглашения. Ни один футболист «сине-гранатовых» летом 2021-го на такое не пошел. Сторона Месси требовала, чтобы «Барселона» занималась усилением состава, покупкой новых игроков. Но главным желанием аргентинца было продолжение карьеры в клубе.

Изначально договор был согласован, официально об этом должны были объявить 5 августа 2021-го. Но президент клуба Жоан Лапорта затем заявил Хорхе Месси, отцу футболиста, следующее:

Я больше не хочу работать над договором с Месси. Это конец. Я не хочу рисковать клубом. Я буду делать по-своему.

После этого уход Месси из клуба был неизбежен. Сообщается, что Лапорта допустил ошибку при расчете финансов клуба. «Барселона» не могла себе позволить оставить Месси и заниматься покупкой новых футболистов, несмотря на то, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас заключил договор с компанией CVC Capital Partners, это позволило бы «Барсе» сохранить Месси и укрепить состав.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 15:30
    Per4ick
    Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 15:11, ред.
    кто его хочет вернуть? Лапорта? возможно но не говорилось ни кем в качестве кого, это может быть уже не игрок вовсе а грубо говоря чиновник как пике (кстати где его слова в адрес его ухода из футбола если он такой ангел как вы все тут заливаете?) не играл в ЛЕ, так он хитрый вот и не играл потому что убежал с тонущего корабля, в такой группе в который была барса они бы и с ним отправились туда потому что Интеру он никогда не забивал даже в расцвете сили ну а от баварки от отлетал только так. вот как ты включил двойные стандарты раз это касается арга то это вина защиты а то что нападение не забило хотя бы одного гола для прохода? (учитывая что тогда работало старое правило выездного гола) это вина и нападение тоже. последний трофей это кубок короля? о да вот это трофей , самый значимый, чего там ЛЧ какой то. "становился лучшим бомбардиром и ассистенотом" ну так о чем я и говорю фармил статистику на мусоре
    dok66
    dok66
    сегодня в 14:34
    Лапорта повел себя как какой-то владелец табачной лавки . "Пусть будет хуже , но я сохраню клуб" . По итогу он своего добился . Но что будет дальше ?? И Лапорта в тупике полном . Ждем Пике в роли президента клуба .
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 14:17
    Сколько мне ответов понаписали. Чтобы всем одно и тоже не писать, напишу здесь, надеюсь увидите.

    1. Месси не виноват в финансовых проблемах Барселоны. Те, кто считает иначе, есть доказательства? Я могу скинуть несколько ссылок со статьями от авторитетных изданий, где говорится, что Месси генерировал треть всех доходов Барселоны. А проблемы это результат управления неумелого руководства, провальные дорогие трансферы, пандемия и так далее.

    2. О пользе Месси. За своё пребывания в клубе, Барселона никогда не играла в ЛЕ. Даже в его последние годы, когда ушли многие ключевые игроки. А после его ухода уже дважды играют в ЛЕ, даже с распиаренным поляком. Последний трофей был завоеван именно с Месси. В чемпионате становился лучшим бомбардиром и ассистентом. По поводу того, что теряется в важных матчах. Кто забивал ПСЖ, Ливерпулю, МЮ и т. д. Барселона вылетала после камбэков соперников. Это вина защитников.

    3. Вопрос, на который не хотят отвечать все ненавистники Месси. Если Месси виноват в проблемах Барселоны, почему его хотят вернуть??????
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 13:48
    Лапорта до сих пор разгребает долги по контракту арга, чего тут непонятно го
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 13:48
    Уточни пожалуйста про пользу гнома.
    Позорно влетать в ЛЧ, набивать стату на Леганесах, сливать важные матчи в Ла Лиге и кубке и т.д.?
    Ну что конкретно приносил гном, какую пользу то?
    Я не спорю, нынешние игроки и этого не могут, но за те деньги, что пришлось бы отдавать гному, на.фиг это не надо
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 13:45
    Выбеливают аргентинца, видимо это условие самого аргентинца. Но вижу те кто хотел скушали сразу
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 13:41, ред.
    Бармалей и Лапорта - одна компашка глупых недальновидных дельцов... Месси и в Париже себя неплохо чувствует... В Барсу как игрок он не вернётся... И не надо... Прошлое должно остаться в прошлом... Величайший игрок современности это и сам понимает... Удачи ему на ЧМ...
    Per4ick
    Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 13:40
    а с ним что было хорошо ? какая от него была польза кроме набивания статы в последних сезонах? в ЛЧ позоры с 2016 года начались еще за долго до Лапорты, я напомню что Барселона с ним заняла 3 место в последнем сезоне на следующий заняли второе место уже без него, в ЛЧ без судей дальше группы не выходят все очевидно , просто когда он там был судьи его тянули ко всем наградам и трофеям. засуживали Челси ПСЖ Милан и т.д. все познается в сравнении. за ним стоят массоны и чиновники. кстати с ним псж второй год подряд выходит из группы только со второго места а до него париж всегда был первым даже выше Реала в группе. (конечно это не о чем не говорит, т.к Реал даже выходя со второго места выигрывал ЛЧ, но сама суть)
    амурец
    амурец
    сегодня в 13:13
    Понятно решили избавиться но в принципе Лапорту можно понять денег Месси много надо платить, к толку от него мало, то что Месси согласился вроде на понижение зарплаты, это конечно сказки он до последнего доил Барселону
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 13:13
    Месси был согласен на понижение зарплаты на 75% в первый год и на 50% в последующие. Это значит, что Барселона за первый год заплатила бы ему 25 млн и по 50 млн в последующие годы. Вполне приемлемые требования с учетом какую пользу приносил Месси на поле и в финансовом плане.

    Со стороны Ла Лиги тоже не было претензий. Тебас подписал закон, позволяющий Барселоне сохранить Месси и подписать других игроков. Значит, проблема только в Лапорте. 2 года без Месси. Разве дела у Барселоны идут хорошо?

    Лапорта понял свою ошибку и пытается вернуть Месси. Тебас тоже хочет возвращения Месси, Ла Лига сильно пострадала от его ухода. Но Месси не вернется.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 13:05
    Лапорта: "Я не хочу рисковать клубом" и избавился от Месси. Так чем занимается Лапорта всё это время??? Продал активы. Вместо выплаты долгов, купил дорогих игроков. 2 года без трофеев и плей-офф ЛЧ. Вообще не рискует.
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 12:54
    Да не нужен он оказался. Ненужный балласт, который нельзя было скидывать так открыто. К Месси никаких претензий, просто возраст есть возраст. То, что он кучу денег себе забирал, к делу тут не относится.
    С другой стороны, пылил бы сейчас в Лиге Европы. А так вновь в ЛЧ хоть
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 12:54
    да пофиг это делишки забугорные
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 12:48, ред.
    А самое главное что вовремя !) Не прошло и два года.
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