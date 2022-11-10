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«Манчестер Сити» начал переговоры по Беллингему

вчера, 04:23

Футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в Англии.

Утверждается, что «Манчестер Сити» провел предварительные переговоры по трансферу игрока.

Футболист уже забил девять голов в двадцати матчах этого сезона и скоро примет участие в ЧМ-22. Руководство «шмелей» рассчитывает, что успешная игра Беллингема на этом турнире повысит его трансферную стоимость.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 06:51
По ходу этого сезона и перед его началом было немало слухов про Гюндогана и Бернардо, которые могут покинуть команду. Беллингем был бы просто прекрасной заменой одному из них. В особенности по своему функционалу хорошо бы принял эстафету у Илкая, как по мне.
Трансфермаркт цену в 100М Евро рисует. Учитывая плюсовой трансферный баланс Сити после летнего трансферного окна, клуб вполне себе может позволить такое точечное усиление.
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вчера в 04:49
Дорожка Дортмунд - Манчестер давно и хорошо проторена и накатана
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:44
Тут Боруссии есть смысл поупираться. Дело пахнет большими миллионами.
Гость
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