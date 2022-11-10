«Манчестер Сити» начал переговоры по Беллингему

Футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в Англии.
Утверждается, что «Манчестер Сити» провел предварительные переговоры по трансферу игрока.
Футболист уже забил девять голов в двадцати матчах этого сезона и скоро примет участие в ЧМ-22. Руководство «шмелей» рассчитывает, что успешная игра Беллингема на этом турнире повысит его трансферную стоимость.
Трансфермаркт цену в 100М Евро рисует. Учитывая плюсовой трансферный баланс Сити после летнего трансферного окна, клуб вполне себе может позволить такое точечное усиление.
Трансфермаркт цену в 100М Евро рисует. Учитывая плюсовой трансферный баланс Сити после летнего трансферного окна, клуб вполне себе может позволить такое точечное усиление.