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Шомуродов и Урунов — в расширенном списке сборной Узбекистана

вчера, 12:20
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20.11.2022 в 15:00 Не начался

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец назвал расширенный состав команды на ноябрьский сбор, в рамках которого пройдут товарищеские матчи с командами Казахстана и России.

В список вошли 26 футболистов, среди которых нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов, а также бывший полузащитник «Уфы», «Спартака» и «Урала» Остон Урунов.

Встреча между сборными Узбекистана и России состоится 20 ноября в Ташкенте.

Шомуродов и Урунов — в расширенном списке сборной Узбекистана

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ minai (раскрыть)
вчера в 21:03
Так не говори дружище.
Если честно сб Россия намного сильнее.Так и есть Физика и и.т.д.
Отабек.
Отабек. ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:03
Шомуродов у нас как Кокорин можно сказать. С Месси немного приувеличено
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:01
Почему то Ибрагимхалил Юлдашева забили.Не понимаю кто там рулить.Безобразие кто то суют нос.
РусБрянск
РусБрянск ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 18:15
Нет,ты ошибся, 2 года назад так считали,а сейчас нет
протон
протон
вчера в 15:11
А где парень с Волги НН?
minai
minai
вчера в 13:24
Всё. Нам конец.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 13:22
Урунов?
Видимо список очень расширенный
rhskmz
rhskmz
вчера в 13:08
Урунов разделает под орех сборную России!
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 12:49
О - сам Урунов! Да - такого самородка Спартак не рассмотрел. Хотя возможно была деградация игрока в команде, что характерно для них
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:43
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 12:41
    Шоморудов у них на одном уровне с месси
    ДСА
    ДСА
    вчера в 12:38
    Это, наверное самые сильные и известные игроки сборной.
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