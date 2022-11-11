Шомуродов и Урунов — в расширенном списке сборной Узбекистана

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вчера, 12:20

Главный тренер сборной Узбекистана назвал расширенный состав команды на ноябрьский сбор, в рамках которого пройдут товарищеские матчи с командами Казахстана и России.

В список вошли 26 футболистов, среди которых нападающий «Ромы» , а также бывший полузащитник «Уфы», «Спартака» и «Урала» .

Встреча между сборными Узбекистана и России состоится 20 ноября в Ташкенте.