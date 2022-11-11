Шомуродов и Урунов — в расширенном списке сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец назвал расширенный состав команды на ноябрьский сбор, в рамках которого пройдут товарищеские матчи с командами Казахстана и России.
В список вошли 26 футболистов, среди которых нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов, а также бывший полузащитник «Уфы», «Спартака» и «Урала» Остон Урунов.
Встреча между сборными Узбекистана и России состоится 20 ноября в Ташкенте.
Если честно сб Россия намного сильнее.Так и есть Физика и и.т.д.
Если честно сб Россия намного сильнее.Так и есть Физика и и.т.д.
Видимо список очень расширенный
Видимо список очень расширенный