Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Рязанцев мог стать игроком «Спартака» в 2011 году

вчера, 10:34

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, что мог стать футболистом «Спартака» в 2011 году.

Был ли у меня вариант уехать в Европу? Реального варианта не было. Была седьмая вода на киселе и все. Без игры за сборную России очень сложно было уехать, практически нереально, а я там не играл. «Спартак»? Да. Теоретическая возможность была в 2011 году. Не получилось из-за техничксого момента. Шли переговоры, но не срослось. Не перешел, потому что «Спартак» выбрал другого российского футболиста. Не буду называть его имя.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Боруссия» М и «Вольфсбург» хотели подписать Сперцяна
12 ноября
СлухиЗащитник «Коринтианса» может перейти в «Зенит»
12 ноября
«Один человек что-то придумал». Ежов — о возможном переходе в «Локомотив»
11 ноября
В «Химках» опровергли слухи о массовой распродаже игроков
11 ноября
СлухиГлушаков, Мирзов, Лантратов и ещё 9 игроков могут покинуть «Химки» в январе
11 ноября
Федотов снова просит усиление. ЦСКА может лишиться Дивеева, нужен центральный защитник
11 ноябряМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии19
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:50
Прочитал отрывок интервью Рязанцева! Потом портер глаза, посмотрел на дату ещё раз - нет не ошибся всё правильно 2011 год. И потом до меня дошло - это ж какого Спартак мог получить футболиста 11 лет назад! 😊
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21
А кто-то мог стать космонавтом, воо оно как бывает !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 