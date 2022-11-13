Рязанцев мог стать игроком «Спартака» в 2011 году

Полузащитник «Торпедо» рассказал, что мог стать футболистом «Спартака» в 2011 году.

Был ли у меня вариант уехать в Европу? Реального варианта не было. Была седьмая вода на киселе и все. Без игры за сборную России очень сложно было уехать, практически нереально, а я там не играл. «Спартак»? Да. Теоретическая возможность была в 2011 году. Не получилось из-за техничксого момента. Шли переговоры, но не срослось. Не перешел, потому что «Спартак» выбрал другого российского футболиста. Не буду называть его имя.