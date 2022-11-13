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Андреев прокомментировал победу «Оренбурга» над «Краснодаром»

вчера, 17:19
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург5 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев считает, что голы, которые забил нападающий команды Владимир Сычевой в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:1) могут окрылить футболиста перед матчами сборной России. Сычевой сегодня оформил хет-трик.

Есть победа, это хорошо, закрыли первую часть чемпионата, всё хорошо. Мы пытаемся играть в атаку, иногда получается забивать, где-то нет. Сегодня все довольны и счастливы. Легендарная ли победа? Я надеюсь, что наши легендарные победы ещё впереди, но, в принципе, приятно.

Если сумасшедшее предложение будет зимой, то с удовольствием отпустим Сычевого, если оно будет так-сяк, то смысла переходить нет. Он забил перед сборной, думаю, что это его окрылит. Рады за него, за команду.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:55
Сычевого окрылит, а Сафонова обескрылит.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:17
Эффектная получилась победа
Boricku
Boricku
вчера в 19:00
Главное что бы воротник был любимчиком тренделя сборной на кубке мира
112910415
112910415
вчера в 18:28
сюрреализм какой-то
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:26
Здравствуйте. Оскорбления не было, при наличии оскорбления было бы значительно более строгое наказание.

Комментарий попал в не топ за провокационный вопрос с отсылкой на одного пользователя, а именно некоторые его комментарии связанные напрямую с конкурсом прогнозов.

Просьба воздержаться от подобного рода риторических вопросов.

Что касается данного метода для каких-либо поощрений, то это работает не так, и давать что-то ввиду этого мы на даём и не планируем.

Всего доброго.
ДСА
ДСА
вчера в 17:26
Получилось вполне убедительно и очень неожиданно.
dg5aknhnuhuy
dg5aknhnuhuy
вчера в 17:24
Отгрузили Матвейке целую авоську
Гость
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