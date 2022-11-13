Андреев прокомментировал победу «Оренбурга» над «Краснодаром»

Спортивный директор «Оренбурга» считает, что голы, которые забил нападающий команды в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:1) могут окрылить футболиста перед матчами сборной России. Сычевой сегодня оформил хет-трик.

Есть победа, это хорошо, закрыли первую часть чемпионата, всё хорошо. Мы пытаемся играть в атаку, иногда получается забивать, где-то нет. Сегодня все довольны и счастливы. Легендарная ли победа? Я надеюсь, что наши легендарные победы ещё впереди, но, в принципе, приятно.

Если сумасшедшее предложение будет зимой, то с удовольствием отпустим Сычевого, если оно будет так-сяк, то смысла переходить нет. Он забил перед сборной, думаю, что это его окрылит. Рады за него, за команду.