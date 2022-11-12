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Джеймс Милнер провёл 600-й матч в рамках Английской Премьер-Лиги

вчера, 23:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги против «Саутгемптона» стал юбилейным для полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера.

Эта игра стала для Милнера 600-й в рамках АПЛ. Только Гарет Бэрри (653), Райан Гиггз (632) и Фрэнк Лэмпард (609) провели больше матчей в Английской Премьер-Лиге.

Джеймс Милнер провёл 600-й матч в рамках Английской Премьер-Лиги

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Все комментарии
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Мариарти77 (раскрыть)
сегодня в 12:31
И не только в Англии. А физика его впечатляет.
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 11:24
Легенда выйграл все что можно в Англии.
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 10:38
В любой команде должны быть такие бойцы с характером,игроки для которых команда выше личных интересов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:24
С юбилеем его!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:59
600 матчей в АПЛ - это круто. Молодец! Может принимать поздравления. А уж провести 10 матчей и выйти на чистое третье место думаю не проблема.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 01:59, ред.
Живая легенда английской премьер-лиги!
протон
протон
сегодня в 00:53
Крутой. Вроде и супер звездой не назовёшь, но однозначно, Джеймс Милнер — важнейшая шестерёнка в механизмах сразу нескольких легендарных команд. На поле и в раздевалке. Если попробовать описать его одним словом, я бы сказал – Надежность. На него всегда можно положиться.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:40
Джеймс не технарь, Но Настоящий трудяга, боец и Профессионал футбола!
Молча без лишних понтов, которые сейчас сплошь и рядом, выполняет свою работу!
Милнеру Респект и удачи с Ливерпулем!!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:11
До третьего места не далеко, а вот выше подняться будет тяжело, 36 лет уже.
Гость
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