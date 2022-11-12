Джеймс Милнер провёл 600-й матч в рамках Английской Премьер-Лиги

Матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги против «Саутгемптона» стал юбилейным для полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера.
Эта игра стала для Милнера 600-й в рамках АПЛ. Только Гарет Бэрри (653), Райан Гиггз (632) и Фрэнк Лэмпард (609) провели больше матчей в Английской Премьер-Лиге.
Молча без лишних понтов, которые сейчас сплошь и рядом, выполняет свою работу!
Милнеру Респект и удачи с Ливерпулем!!!!
Молча без лишних понтов, которые сейчас сплошь и рядом, выполняет свою работу!
Милнеру Респект и удачи с Ливерпулем!!!!