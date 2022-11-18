«Рубин» объявил о переходе полузащитника юношеской сборной Узбекистана

Пресс-служба «Рубина» объявила о трансфере полузащитника Умарали Рахмоналиева.
К «Рубину» присоединился 19-летний узбекский полузащитник Умарали Рахмоналиев. С футболистом подписан контракт на три с половиной года. Контракт Умарали Рахмоналиева с прежним клубом действует до 31 декабря 2022 года, однако по взаимной договорённости клубов игрок может тренироваться с нашей командой уже сейчас.
Умарали Рахмоналиев родился 18 августа 2003 года. Полузащитник, крайний защитник. Выступал за ташкентский «Бунёдкор». Игрок юношеской сборной Узбекистана.
Он невысокого роста, ещё играет с заправленной футболкой, поэтому издалека напоминает Гари Меделя) У игрока есть длинный пас и дальний удар, в отбор идёт агрессивно, но качество оставляет желать лучшего. В целом довольно много не лучших решений на мяче, в обороне на стандартах его продавливают, да и он не особо плотно играет по игроку. Здесь и сейчас для Рубина это не усиление, а вклад на будущее.
Он невысокого роста, ещё играет с заправленной футболкой, поэтому издалека напоминает Гари Меделя) У игрока есть длинный пас и дальний удар, в отбор идёт агрессивно, но качество оставляет желать лучшего. В целом довольно много не лучших решений на мяче, в обороне на стандартах его продавливают, да и он не особо плотно играет по игроку. Здесь и сейчас для Рубина это не усиление, а вклад на будущее.