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«Рубин» объявил о переходе полузащитника юношеской сборной Узбекистана

вчера, 19:17

Пресс-служба «Рубина» объявила о трансфере полузащитника Умарали Рахмоналиева.

К «Рубину» присоединился 19-летний узбекский полузащитник Умарали Рахмоналиев. С футболистом подписан контракт на три с половиной года. Контракт Умарали Рахмоналиева с прежним клубом действует до 31 декабря 2022 года, однако по взаимной договорённости клубов игрок может тренироваться с нашей командой уже сейчас.

Умарали Рахмоналиев родился 18 августа 2003 года. Полузащитник, крайний защитник. Выступал за ташкентский «Бунёдкор». Игрок юношеской сборной Узбекистана.

«Рубин» объявил о переходе полузащитника юношеской сборной Узбекистана

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:28
Кому интересно.
Он невысокого роста, ещё играет с заправленной футболкой, поэтому издалека напоминает Гари Меделя) У игрока есть длинный пас и дальний удар, в отбор идёт агрессивно, но качество оставляет желать лучшего. В целом довольно много не лучших решений на мяче, в обороне на стандартах его продавливают, да и он не особо плотно играет по игроку. Здесь и сейчас для Рубина это не усиление, а вклад на будущее.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:01
похож на Урунова
Пирамида
Пирамида
вчера в 19:51
Хороший пацан, я уже год слежу как он играет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:37
Судя по фото, футболка немного великовата, но главное номер не отклеивается.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:30
Игрок молодёжной сборной, 19 лет может быть перспективная сделка! ФНЛ - хорошая проверка для парня!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:30
Какой-то он мелковатый. Дзюба ему в пару.
Гость
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