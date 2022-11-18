«Рубин» объявил о переходе полузащитника юношеской сборной Узбекистана

Пресс-служба «Рубина» объявила о трансфере полузащитника .

К «Рубину» присоединился 19-летний узбекский полузащитник Умарали Рахмоналиев. С футболистом подписан контракт на три с половиной года. Контракт Умарали Рахмоналиева с прежним клубом действует до 31 декабря 2022 года, однако по взаимной договорённости клубов игрок может тренироваться с нашей командой уже сейчас.

Умарали Рахмоналиев родился 18 августа 2003 года. Полузащитник, крайний защитник. Выступал за ташкентский «Бунёдкор». Игрок юношеской сборной Узбекистана.