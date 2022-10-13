«Локомотив» выбросил 3.4 миллиарда рублей на трансферы. Рангник и Цорн славно погуляли

1665674861

вчера, 18:27

Лишь некоторые новички еще могут порадовать.

Год назад на поле у «Спартака» были Жиго, Мозес, Айртон и Бакаев. Не слабее Литвинова, Денисова, Хлусевича и Игнатова. Но Абаскаль в РПЛ намного успешнее, чем был Руй Витория. Формальное усиление и расширение состава бывает вредным, как человек может стать хуже, став богаче, получив власть и обожание.

«Локомотив» швырнул 3.4 миллиарда рублей в топку за год, но скатился с 21 пункта в двенадцати турах до 9. Год назад клуб после заметных вложений на 31 млн евро, не считая обязательств клуба перед игроками по личным контрактам, был в двух пунктах от «Динамо» и ЦСКА , которые делили второе место.

Теперь команда вечно уступает, в трех очках от дна таблицы. Календарь позволяет обыграть «Торпедо» и «Химки», чтобы снять вопрос о вылете. Но дальше по курсу «Динамо», ЦСКА , «Урал», «Краснодар» и «Спартак». Будут поражения. А корень бед – в трансферной политике имени граждан Германии, Рангника и Цорна.

Летнее трансферное окно 2021

Марадишвили – 7 млн евро, Керк – 7 млн евро, Бека-Бека – 6 млн евро, Тикнизян – 5 млн евро, Едвай – 4 млн евро, Ненахов – 2 млн евро, Зинович – 180 тысяч евро, Анджорин – аренда.

А еще «Локомотив» отдал Крыховяка. Знаковый трансфер. Рангник решил, что возрастные лидеры «Локомотиву» не нужны. Наивность немца поражает. Нельзя по щелчку пальцев создать «Аякс», «Бенфику» или «Лейпциг». Но можно убить коллектив. Ушли Эдер, Джорджевич и Кверквелия. Чорлука завершил карьеру. Коченков, Игнатьев и Идову покинули клуб свободными агентами. Мухина подарили ЦСКА за 170 тысяч евро.

Народу в ответ набрали много. Арендовали Анджорина из школы «Челси». Мог заиграть, но получил травму. Не вина скаутов, Рангника и Цорна. Зато дальше клуб, где главным стал бывший член совета директоров ЦСКА , перевел Гинеру 12 млн евро за Марадишвили и Тикнизяна. Наир играет в основе левым центральным, но смотрится хуже, чем Рыбус, которого вышвырнули. Марадишвили прямо сейчас не игрок основы.

Гол бисиклетой против «Краснодара» — случайность. Бека-Бека уехал, Едвай и Ненахов – часть жуткой обороны, а Керк не приносит пользу, хотя только голландец и Тин являются взрослыми новичками в списке. Это важно. Вывалили 31 млн евро, но не подписали ни одного человека, который может вести за собой, как Гильерме, Чорлука, Денисов и Фарфан. Лишили опыта команду с множеством молодых игроков.

Худяков, Бабкин, Карпукас, Черный, Петров и Борисенко – юные ребята. Хотя Магкеева, Куликова, Рыбчинского и Лисаковича год назад тоже справедливо записывали к неопытным игрокам. Смолов, Рыбус, Гильерме и Пабло должны были вытащить команду на себе? Маринато еще в прошлом сезоне уступил Худякову место в основе, а остальные покинули «Локомотив».

Зимнее трансферное окно 2022

Ян Кухта – 5 млн евро, Вильсон Изидор – 3.5 млн евро, Мампасси – 3 млн евро.

К этому моменту Рангник уже сбежал тренировать МЮ , чтобы убедиться, что не годится. Цорн стал главнее, чем был изначально. Не сработали летние ставки, даже Бека-Бека не играл феноменально. Результаты до увольнения Николича были средними, а без Марко новый наставник – странный Гисдоль, терял очки чаще. «Локомотив» не победил ни разу в Лиге Европы – 4 поражения, последнее место в группе, хотя несчастный в РПЛ «Спартак» стал первым в квартете с сенсацией этого сезона.

«Железнодорожники» остались на шестом месте в РПЛ к зимней паузе, но фора Шварца выросла с двух до восьми очков. Зимой Цорн решил, что нужен юный защитник Мампасси – отдали три миллиона евро «Шахтёру», выдали парню паспорт. Также сделали два логичных подписания после продажи Смолова и ухода Зе Луиша свободным агентом. Изидор и Кухта, пожалуй, самые умные сделки всего периода. Не самые дорогие, талантливые, молодые, выдавали обнадеживающие отрезки на поле.

Затем Кухта вернулся домой, а Изидор скис в кризисные месяцы, ведь хочет уйти. Но Цорн прошлым летом отпустил только Бека-Бека в попытке компенсировать хотя бы часть финансовых потерь «Локомотива». Ушли опытные – Пабло, Мурило, Смолов и Зе Луиш, а молодые подводят. Изидор потерял форму, а действия Мампасси снятся Худякову в кошмарах. За зиму потратили 11.5 млн евро. Для сравнения, летом за Уткина, Комличенко, Щетинина и Миронова «Ростов» отдал 5 млн евро.

Летнее трансферное окно 2022

Педринью – 3.5 млн евро, Фассон – 3 млн евро, Митай – 3 млн евро, Раконьяц – 2.5 млн евро, Кузьмичёв – 1.2 млн евро, Иван Игнатьев – свободный агент.

У «Локомотива» не все новички плохие. Беда в концепции – платить много денег за неоперенных птенцов, когда в команде смешные наставники, и не разбавлять состав опытными людьми. Да и продажи многие провалили, тот же Баринов настраивался на «Валенсию». У «Локомотива» достаточно легионеров, есть таланты, но их неумело применяют. Фассон травмировался, тут не вина наставников. Но даже Педринью приехал поздно, не всегда у него правильные установки на игру.

Решение отдать 3 млн евро за 19-летнего албанца Митая и 2.5 за черногорца Раконьяца вообще похожи на хаотичные расходы ради расходов. После Смолова и Кухты взяли Игнатьева, которому для начала хорошо бы в «Факеле» заиграть. Повезло еще, что Антон Миранчук, Магкеев, Изидор, Баринов и Худяков летом не нашли новые клубы. Без них ситуация была бы еще печальнее. А так с новым тренером есть шанс, что раскроют потенциал самых талантливых и сильных.

Наверное, поднимутся в середину таблицы. Понятно ведь, что о «Спартаке» вспомнили неслучайно. Достаточно полноценного возвращения Жемалетдинова весной, персональной работы с защитниками, появления опорника и центрального форварда – через год «Локомотив» будет здоровее. Не совершит рывок, как «Спартак», но и стыдно за команду не будет. Впрочем, вспомните «Рубин», есть ведь примеры продолжительного падения бывших чемпионов.

Знание истории важно. Помогает понять, чем закончатся те или иные события. Если немцы считали, что принесут цивилизацию в РПЛ , то ошиблись. Привезли богатую провинциальность, которой у гордого и строптивого «Локомотива» раньше было меньше. Безумные трансферы видели всегда, кого только не подписывали, когда сделками занимались случайные люди. А Сёмин — не будем выдумывать ему достоинства, не великий скаут.

В Кварацхелию ветеран верил, ведь в него верили многие. А вот от многих других новичков тренер воротил носом. Но признал ошибки, сработались. Команда, которая за счет упрямства раньше часто забирала очки у «Зенита», теперь переживает разгромы от чемпиона. А упомянутая выше концовка года сулит заслуженные поражения, даже если Галактионов улучшит качество жизни коллектива. Это если найдут реаниматора, а не аниматора.