«Сочи» не доверяет Сарвели и Мелкадзе. Привезли экс-форварда «Зенита» и «Локомотива»

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вчера, 20:42

Говорят о неукомплектованности атаки



В Российскую Премьер-лигу вернулся черногорец, который долгое время являлся игроком «Зенита» и пытался проявить себя в тульском «Арсенале» — речь о Луке Джорджевиче. Сделка была официально оформлена уже после закрытия трансферного окна – форвард перешел в «Сочи» на правах свободного агента. При этом у футболиста были и другие варианты продолжения карьеры.

Хотел вернуться в Россию, не смог спасти «Вайле» от вылета

Джорджевич уехал покорять Европу сравнительно недавно – прошлым летом он покинул «Арсенал». Второе пришествие Луки в тульский коллектив вышло в разы менее удачным – если в кампании РПЛ 2018/19 он забил 5 голов и отдал 5 ассистов, то теперь смог поразить ворота соперников лишь дважды. Прощание вышло тяжелым – черногорец говорил, как сильно любит Россию, но отмечал, что вынужден уехать из-за отсутствия предложений. И обещал вернуться.

В новом клубе – «Вайле» из чемпионата Дании – тоже ничего не получалось на первых порах. К весенней части первенства Джорджевича все же стали выпускать в стартовом составе – он ответил тремя голами в четырех последних встречах. Этого было недостаточно, чтобы сохранить место в высшем дивизионе.

К лету агент Луки Джорджевича начал подготавливать почву для возвращения в Россию – говорил, что нападающий с большой долей вероятности вернется, если «Вайле» вылетит. Позднее сообщал о звонках от клубов РПЛ , ожидании официальных предложений и об устойчивом интересе от трех команд Премьер-лиги. Существовали варианты с переходом в «Пари Нижний Новгород» и «Торпедо», но оба они отпали. И лишь с «Сочи» получилось дойти до конкретики и договориться о контракте. Соглашение подписано на год с опцией продления на еще один сезон – отличный формат, чтобы проверить скиллы Луки и на основе его результатов договариваться о продолжении сотрудничества.

По-настоящему блеснул только в «Арсенале»

Та вспышка во втором сезоне за тульский «Арсенал» для Джорджевича – ярчайшая и единственная в российском этапе карьеры.

Изначально игрока на перспективу присмотрел «Зенит» — Лука попал в систему питерского коллектива в сезоне 2012/13, когда ему было 18 лет. Вот, что о приобретении говорил Лучано Спаллетти, на тот момент возглавлявший сине-бело-голубых: «Джорджевич — молодой игрок, который должен расти. У него есть определенные качества, но он еще юн, поэтому тут нужно смотреть. Это инвестиция в будущее. У парня хорошие характеристики. Это фланговый атакующий игрок, который здорово открывается в свободные зоны, пространства, хорошо бежит, поэтому у него, как мне кажется, есть будущее».

«Зенит» пробовал разные способы подвести Джорджевича к основной команде – переводил в молодежку и дубль для практики, выпускал на отдельные отрезки в матчах Премьер-лиги, отправлял в аренду (в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину»). В розыгрыше РПЛ 2016/17 черногорец дважды попадал в стартовый состав питерцев, но это был его максимум. Как раз в этот момент случилась аренда в тульский «Арсенал». После нее «Зенит» решил не тянуть с продажей футболиста, чтобы выжать выйти в плюс, пока есть возможность. Как показало время, такой ход оказался правильным – черногорский форвард так и не смог проявить себя в России и уехал летом 2021-го, разорвав контракт с «Локомотивом».

У «Сочи» есть Мелкадзе и Сарвели

Генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко, комментируя подписание Джорджевича, отметил неукомплектованность линии атаки: «У „Сочи“ не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много… Когда будет готов Джорджевич? Посмотрим. Тут вопрос к тренерам по физической подготовке. Он тренировался персонально. Я думаю, что быстро он быстро наберёт форму. Есть пауза на игры сборных. Думаю, что в ближайшее время всё будет понятно».

Джорджевичу предстоит проявить терпение и начать все с нуля. На вариант с «Сочи» он смотрит с оптимизмом:

«Недолго принимал решение. „Сочи“ — очень хороший вариант. Команда заняла второе место в российском чемпионате в прошлом сезоне. Это хороший результат. И Сочи похож на мой город в Черногории, это плюс».

С тем, в каком статусе приходит в клуб Лука, понятно одно – на данном этапе это игрок для глубины скамейки. В составе южан есть Георгий Мелкадзе (постоянно выходит в старте) и Владислав Сарвели. Последний приходил из «Крыльев» под основной состав, но все никак не может найти свою игру. И даже в таких условиях Джорджевич пока лишь запасной вариант на случай травм этих двух.