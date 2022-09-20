«Сочи» не доверяет Сарвели и Мелкадзе. Привезли экс-форварда «Зенита» и «Локомотива»

Говорят о неукомплектованности атаки
В Российскую Премьер-лигу вернулся черногорец, который долгое время являлся игроком «Зенита» и пытался проявить себя в тульском «Арсенале» — речь о Луке Джорджевиче. Сделка была официально оформлена уже после закрытия трансферного окна – форвард перешел в «Сочи» на правах свободного агента. При этом у футболиста были и другие варианты продолжения карьеры.
Хотел вернуться в Россию, не смог спасти «Вайле» от вылета
Джорджевич уехал покорять Европу сравнительно недавно – прошлым летом он покинул «Арсенал». Второе пришествие Луки в тульский коллектив вышло в разы менее удачным – если в кампании РПЛ 2018/19 он забил 5 голов и отдал 5 ассистов, то теперь смог поразить ворота соперников лишь дважды. Прощание вышло тяжелым – черногорец говорил, как сильно любит Россию, но отмечал, что вынужден уехать из-за отсутствия предложений. И обещал вернуться.
В новом клубе – «Вайле» из чемпионата Дании – тоже ничего не получалось на первых порах. К весенней части первенства Джорджевича все же стали выпускать в стартовом составе – он ответил тремя голами в четырех последних встречах. Этого было недостаточно, чтобы сохранить место в высшем дивизионе.
К лету агент Луки Джорджевича начал подготавливать почву для возвращения в Россию – говорил, что нападающий с большой долей вероятности вернется, если «Вайле» вылетит. Позднее сообщал о звонках от клубов РПЛ, ожидании официальных предложений и об устойчивом интересе от трех команд Премьер-лиги. Существовали варианты с переходом в «Пари Нижний Новгород» и «Торпедо», но оба они отпали. И лишь с «Сочи» получилось дойти до конкретики и договориться о контракте. Соглашение подписано на год с опцией продления на еще один сезон – отличный формат, чтобы проверить скиллы Луки и на основе его результатов договариваться о продолжении сотрудничества.
По-настоящему блеснул только в «Арсенале»
Та вспышка во втором сезоне за тульский «Арсенал» для Джорджевича – ярчайшая и единственная в российском этапе карьеры.
Изначально игрока на перспективу присмотрел «Зенит» — Лука попал в систему питерского коллектива в сезоне 2012/13, когда ему было 18 лет. Вот, что о приобретении говорил Лучано Спаллетти, на тот момент возглавлявший сине-бело-голубых: «Джорджевич — молодой игрок, который должен расти. У него есть определенные качества, но он еще юн, поэтому тут нужно смотреть. Это инвестиция в будущее. У парня хорошие характеристики. Это фланговый атакующий игрок, который здорово открывается в свободные зоны, пространства, хорошо бежит, поэтому у него, как мне кажется, есть будущее».
«Зенит» пробовал разные способы подвести Джорджевича к основной команде – переводил в молодежку и дубль для практики, выпускал на отдельные отрезки в матчах Премьер-лиги, отправлял в аренду (в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину»). В розыгрыше РПЛ 2016/17 черногорец дважды попадал в стартовый состав питерцев, но это был его максимум. Как раз в этот момент случилась аренда в тульский «Арсенал». После нее «Зенит» решил не тянуть с продажей футболиста, чтобы выжать выйти в плюс, пока есть возможность. Как показало время, такой ход оказался правильным – черногорский форвард так и не смог проявить себя в России и уехал летом 2021-го, разорвав контракт с «Локомотивом».
У «Сочи» есть Мелкадзе и Сарвели
Генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко, комментируя подписание Джорджевича, отметил неукомплектованность линии атаки: «У „Сочи“ не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много… Когда будет готов Джорджевич? Посмотрим. Тут вопрос к тренерам по физической подготовке. Он тренировался персонально. Я думаю, что быстро он быстро наберёт форму. Есть пауза на игры сборных. Думаю, что в ближайшее время всё будет понятно».
Джорджевичу предстоит проявить терпение и начать все с нуля. На вариант с «Сочи» он смотрит с оптимизмом:
«Недолго принимал решение. „Сочи“ — очень хороший вариант. Команда заняла второе место в российском чемпионате в прошлом сезоне. Это хороший результат. И Сочи похож на мой город в Черногории, это плюс».
С тем, в каком статусе приходит в клуб Лука, понятно одно – на данном этапе это игрок для глубины скамейки. В составе южан есть Георгий Мелкадзе (постоянно выходит в старте) и Владислав Сарвели. Последний приходил из «Крыльев» под основной состав, но все никак не может найти свою игру. И даже в таких условиях Джорджевич пока лишь запасной вариант на случай травм этих двух.
Во-первых, черногорец, играя в РПЛ довольно долго, так и не показал стабильности. Ситуация схожа с положением Владислава, но россиянин в Премьер-лиге заиграл недавно – и начальный этап у него вышел более уверенным.
Во-вторых, только со временем можно будет начать говорить о конкуренции Луки с Мелкадзе. Георгий хоть и не смог стать основным в «Спартаке», в клубах с более скромными амбициями проявлял себя стабильно хорошо. После 10-ти туров это второй бомбардир «Сочи» (если убрать за скобки голы Нобоа с пенальти, то первый). Слова о любви к стране предстоит доказывать на деле. Для «Сочи» сделка в любом случае удачная – нет отступных другому клубу, траты только на контракт игроку. Еще и увеличивается пространство для маневра в ротации.
Зенит играл со звездным Анжи.
Керж тогда был с травмой и в атаке вышли 18летние Канунников и Джорджевич.
Матч завершился 2-2 вроде, сколько надежд было на эту молодежь.
Помню еще Вовка Быстров матом крыл их обоих так, что на секторе было слышно.
Вот время то идет.
Ох уж этот Джорджевич. Как забил 10 голов в 17 лет за один сезон в Могрене так больше ни в одном из многочисленных клубов не смог эту отметку преодолеть. Вечно молодой, вечно перспективный...
Зенит играл со звездным Анжи.
Керж тогда был с травмой и в атаке вышли 18летние Канунников и Джорджевич.
Матч завершился 2-2 вроде, сколько надежд было на эту молодежь.
Помню еще Вовка Быстров матом крыл их обоих так, что на секторе было слышно.
Вот время то идет.
Ох уж этот Джорджевич. Как забил 10 голов в 17 лет за один сезон в Могрене так больше ни в одном из многочисленных клубов не смог эту отметку преодолеть. Вечно молодой, вечно перспективный...