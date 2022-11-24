Роналду — второй самый возрастной автор гола на чемпионатах мира в истории

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы (3:2).
Таким образом, Роналду стал вторым самым возрастным автором гола в истории ЧМ (37 лет и 292 дня), обогнав по этому показателю бывшего футболиста сборной Швеции Гуннара Грена (37 лет и 236 дней).
Самым возрастным автором забитого мяча на чемпионатах мира является экс-игрок сборной Камеруна Роже Милла, который в возрасте 42 года и 39 дней отметился голом в матче против сборной России на ЧМ-1994.