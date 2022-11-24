Роналду — второй самый возрастной автор гола на чемпионатах мира в истории

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вчера, 22:16

Нападающий сборной Португалии реализовал пенальти в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы (3:2).

Таким образом, Роналду стал вторым самым возрастным автором гола в истории ЧМ (37 лет и 292 дня), обогнав по этому показателю бывшего футболиста сборной Швеции (37 лет и 236 дней).