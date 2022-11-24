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Роналду — второй самый возрастной автор гола на чемпионатах мира в истории

вчера, 22:16
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы (3:2).

Таким образом, Роналду стал вторым самым возрастным автором гола в истории ЧМ (37 лет и 292 дня), обогнав по этому показателю бывшего футболиста сборной Швеции Гуннара Грена (37 лет и 236 дней).

Самым возрастным автором забитого мяча на чемпионатах мира является экс-игрок сборной Камеруна Роже Милла, который в возрасте 42 года и 39 дней отметился голом в матче против сборной России на ЧМ-1994.

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Все комментарии
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 11:59
Левой пенальти любой забьет
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 02:20
ну выпустят через 4 года на следующем чемпионате против какой-нибудь слабой команды, пенальти забить
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:20
До камерунца ему ещё далеко
протон
протон
сегодня в 00:19
По всей видимости, это последний ЧМ для Роналду, он должен отдать всего себя и выложиться по полной, чтобы красиво завершить свой звездный путь!
LOpp
LOpp
вчера в 22:52
Роналду если даже примет участие на ЧМ -2026 не сможет обогнать Роже Милла
f36dbqwavmnm
f36dbqwavmnm
вчера в 22:48, ред.
Вот это игрок, что не игра - то результат
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 22:29
Месси самый неудачный игрок в мире-5 финалов со сборной 4 проигрыша…
Гость
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