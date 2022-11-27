Каземиро: «Неймар — лучший футболист нашей команды»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии подчеркнул важность для «селесао» нападающего ПСЖ , который восстанавливается после травмы.

Он один из лучших футболистов мира. Увы, в следующей игре он не сможет помочь нам. У нас полно качественных футболистов, но найти игрока одного уровня с Неймаром очень тяжело. У нас есть и другие неплохие исполнители: Винисиус, Рафинья, Ришарлисон, Жезус, Родриго, Мартинелли... Богатый выбор, что здорово. Однако нужно смотреть правде в глаза: Неймар — лучший футболист нашей команды.