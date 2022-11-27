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Каземиро: «Неймар — лучший футболист нашей команды»

вчера, 19:53

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро подчеркнул важность для «селесао» нападающего ПСЖ Неймара, который восстанавливается после травмы.

Он один из лучших футболистов мира. Увы, в следующей игре он не сможет помочь нам. У нас полно качественных футболистов, но найти игрока одного уровня с Неймаром очень тяжело. У нас есть и другие неплохие исполнители: Винисиус, Рафинья, Ришарлисон, Жезус, Родриго, Мартинелли... Богатый выбор, что здорово. Однако нужно смотреть правде в глаза: Неймар — лучший футболист нашей команды.

Следующий матч Бразилия проведет 28 ноября с командой Швейцарии.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:33
да, Неймар - волшебник! Он по-настоящему творит на поле! Это дано лишь единицам
Boricku
Boricku
вчера в 21:51
Каземиру в Газпрём, там больше плотют.
VAN НELSING
VAN НELSING
вчера в 20:55
Неймар хорош.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:01
Ничего восстановится и через одну две игры выйдет!
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:01
Неймар переигрывает и травмы привозит сам себе.
matrix333
matrix333
вчера в 19:57
Неймар, но Ришарлисон забивает.
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