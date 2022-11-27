Игрок Саудовской Аравии: «Было бы интересно сыграть со сборной России»

Футболист сборной Саудовской Аравии Абдулла Атиф поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.
Да, было бы интересно сыграть с Россией. Мы любим Россию.
Футболист сборной Саудовской Аравии Абдулла Атиф поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.
Да, было бы интересно сыграть с Россией. Мы любим Россию.
Помню это.... но к сожалению мы с того времени сильнее не стали, а они не стали "слабее"... вот что я имел ввиду...
Помню это.... но к сожалению мы с того времени сильнее не стали, а они не стали "слабее"... вот что я имел ввиду...