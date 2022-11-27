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Игрок Саудовской Аравии: «Было бы интересно сыграть со сборной России»

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Caniggia
Caniggia
вчера в 14:04
Если будет так же "интересно", как с таджиками и узбеками, то ну её на хрен эту игру! Любите нас на расстоянии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:33
Потренируйтесь сначала...на ЧМ...потом уж и определитесь...готовы ли вы противостоять гению Карпина....
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:50, ред.
И "саудит" немножко лукавит на счёт любви к нашей стране! Говорит о том ,что не плохо было бы сыграть с нашей сборной снисходительно, немного свысока , что ли держа в уме победу над "аргами"! Так , что если этот матч состоится , пожелаю команде Валерия Карпина победы и желательно с крупным счётом, а то получается как цитата из знаменитого кинофильма "Калина красная" - "Так опускаюсь всё ниже и ниже, даже самому интересно..."!🥴
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:44
Так приезжайте и сыграйте!!!
shlomo
shlomo ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 12:39, ред.
Добра Вам!

Помню это.... но к сожалению мы с того времени сильнее не стали, а они не стали "слабее"... вот что я имел ввиду...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:36
Они играли с нами после Рамадана. Месяц поста. Канчельскис говорил об этом. Египет с Салахом тоже не вышли из группы. Не стал бы сравнивать, то время с нынешним в Катаре.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:23
Он это сказал, уже хорошо...
shlomo
shlomo
вчера в 12:09
Все это конечно хоррошо на бумаге и на словах.... а пока к сожалению для нашей сборной это будет избиение младенца палкой. Мы не может обыграть Таджиков и Узбеков а суадиты, которые обыгрывают Аргов это вообще для нас "космос"... Эх прошли те времена, когда на чемпионате мира 2018 года россияне ромили азиатскую команду со счетом 5:0.
Гость
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