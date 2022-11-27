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Гладилин высказался о драке в матче «Зенита» и «Спартака»

вчера, 18:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «красно-белыми» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Играли с меньшим накалом, чем в играх РПЛ, но напряженность присутствовала. Конечно, нельзя не отметить потасовку. Нервы не выдержали, конец сезона, поэтому пришлось и помахаться. Такое бывает в футболе.

Что касается серии пенальти, то «Спартак» устраивал результат, они перед началом этой серии гарантировали себе первое место. Главное – результат, они его добились. Весной обе команды продолжат борьбу в Кубке России, будем надеяться, что они вновь встретятся, это будет интересно.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:27
Что тут такого? Всяко бывает, сбросили напряжение, так сказать.
adekvat
adekvat
вчера в 21:04
Два в одном и футбол, и бои без правил, за один билет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:15
Меня лично повеселили,я не ханжа.Но детальное рассмотрение поведения отдельных персонажей будет,и я думаю,что Соболь,Родригао и Шамар-первые претенденты на максимальное наказание-дисква на 10 матчей.А команды-рублём,на развитие детско-юношеского спорта в ином направлении,нежели показали команды.Единый нефтегазовый народнохозяйственный комплекс не обеднеет.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:58
Теперь будут долго пережёвывать этот инцидент.
Nottrow
Nottrow
вчера в 19:01
Драку спровоцировал судья из спартака, весь первый тайм он не замечал нарушения спартака.
kirapala
kirapala
вчера в 18:54
Все бывает. Это Кубок России.
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