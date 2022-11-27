Гладилин высказался о драке в матче «Зенита» и «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» высказался о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «красно-белыми» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Играли с меньшим накалом, чем в играх РПЛ , но напряженность присутствовала. Конечно, нельзя не отметить потасовку. Нервы не выдержали, конец сезона, поэтому пришлось и помахаться. Такое бывает в футболе.

Что касается серии пенальти, то «Спартак» устраивал результат, они перед началом этой серии гарантировали себе первое место. Главное – результат, они его добились. Весной обе команды продолжат борьбу в Кубке России, будем надеяться, что они вновь встретятся, это будет интересно.