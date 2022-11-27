«Мне было неприятно». Сёмин — о драке в матче «Зенита» и «Спартака»

Экс-тренер «Локомотива» прокомментировал массовую драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Такое поведение неприемлемо, потому что это футбол, а не ММА . Игроки должны придерживаться тех норм поведения, которые регламентируются соревнованиями.

Лучше бы силы потратили в процессе матча на единоборства, больший объём работы, решающие голы, чем устроили эту некрасивую историю. Эта история не украшает никого, кто в ней участвовал. Футбол смотрят дети, а это переходит на болельщиков. Мне было неприятно.