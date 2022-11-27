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«Мне было неприятно». Сёмин — о драке в матче «Зенита» и «Спартака»

вчера, 18:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал массовую драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Такое поведение неприемлемо, потому что это футбол, а не ММА. Игроки должны придерживаться тех норм поведения, которые регламентируются соревнованиями.

Лучше бы силы потратили в процессе матча на единоборства, больший объём работы, решающие голы, чем устроили эту некрасивую историю. Эта история не украшает никого, кто в ней участвовал. Футбол смотрят дети, а это переходит на болельщиков. Мне было неприятно.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:10
Хреновая игра закончилась хорошей дракой.Хорошие игры драками,как правило,не кончаются.Правда,удалено было явно маловато,недоработали судьи,или побоялись.Можно обе команды дисквалифицировать,но не посмеют-не химки какие-нибудь,чай.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:32
А может не будем кривить душой ? )))
ДСА
ДСА
вчера в 19:17
Зато интерес к пенальти игроки подогрели, драка - это часть шоу.
ww3mxznzjg49
ww3mxznzjg49
вчера в 19:01
Противно смотреть! Бразильцы ведут себя так, как им позволяет хозяин! Хамят!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:50
Футбол и бокс вместе с давних времен.
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:42
Драка из ничего буквально. Такое ощущение, что как заказана еще до игры была.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:39
Эх... не одному тебе было неприятно на это смотреть...
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