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«Челси» установил цену, за которую готов продать Пулишича

вчера, 15:28

Полузащитник Кристиан Пулишич может покинуть «Челси».

По данным источника, «синие» готовы продать американца за 45 млн евро.

В нынешнем сезоне Пулишич провёл 22 матча за «Челси», записав на свой счёт 2 гола и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:54
Кто за него даст то 45 млн 😁
Главное, чтобы до зимнего ТО вновь не сломался хрусталик наш, может и найдутся покупатели
Гость
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