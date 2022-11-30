«Челси» установил цену, за которую готов продать Пулишича

Полузащитник Кристиан Пулишич может покинуть «Челси».
По данным источника, «синие» готовы продать американца за 45 млн евро.
В нынешнем сезоне Пулишич провёл 22 матча за «Челси», записав на свой счёт 2 гола и 3 результативные передачи.
Полузащитник Кристиан Пулишич может покинуть «Челси».
По данным источника, «синие» готовы продать американца за 45 млн евро.
В нынешнем сезоне Пулишич провёл 22 матча за «Челси», записав на свой счёт 2 гола и 3 результативные передачи.
Главное, чтобы до зимнего ТО вновь не сломался хрусталик наш, может и найдутся покупатели
Главное, чтобы до зимнего ТО вновь не сломался хрусталик наш, может и найдутся покупатели