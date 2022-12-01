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Сборная Марокко установила новый рекорд для африканских сборных на ЧМ

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matrix333
matrix333 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:59
Вы наверное не видите разницы или видите по другому, как угодно. Чтобы уточнить, позвольте мне сказать, что я не поставил на один и тот же точный счет со всех аккаунтов, как сделал СМИТ в октябре, это мне не к чему. У меня нет намерения лишать всех людей призов. Предсказал счет в 7 играх в ноябре, в 7, а в 18 играх был очень близок, один гол +-! (4:1, 4:2, 1:4, поставил на 3:3, на 90+4-ой минуте забили с пенальти))). Если думаете что это только везение - это Ваше право, а я так не думаю.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:54
Марокко сейчас главная сенсация
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 20:51
Достаточно посмотреть ваши ставки, чтобы узнать цену этим рекордам.
Зашли 2 ставки, одна принесла 38 тысяч, другая 46. Какие кэфы были на них, высчитать не сложно.
Остальные были под конец месяца, кто то наседал?
Так какие знания вы пременили, угадав счёт на кэфе 38?

Я тоже вынужден так играть, в надежде, что получится. Только у меня один аккаунт, и я не хочу размножаться. Но вынужден играть по предложенным правилам..
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:40
Здравствуйте! Сегодня получил приз за октябрь! Большое спасибо!👍👍👍
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:38
И у этот рекорд был достигнут в том числе с помощью игры европейских сборных этой группы, так сказать соавторы!
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 20:35
Франция победит
Гость
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