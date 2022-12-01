Сборная Марокко установила новый рекорд для африканских сборных на ЧМ

Сборная Марокко обыграла Канаду в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).
Марокканцы заняли первое место в группе F, набрав 7 очков — это рекорд среди всех африканских сборных, выступавших ранее на ЧМ.
Сборная Марокко обыграла Канаду в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:1).
Марокканцы заняли первое место в группе F, набрав 7 очков — это рекорд среди всех африканских сборных, выступавших ранее на ЧМ.
Зашли 2 ставки, одна принесла 38 тысяч, другая 46. Какие кэфы были на них, высчитать не сложно.
Остальные были под конец месяца, кто то наседал?
Так какие знания вы пременили, угадав счёт на кэфе 38?
Я тоже вынужден так играть, в надежде, что получится. Только у меня один аккаунт, и я не хочу размножаться. Но вынужден играть по предложенным правилам..
Зашли 2 ставки, одна принесла 38 тысяч, другая 46. Какие кэфы были на них, высчитать не сложно.
Остальные были под конец месяца, кто то наседал?
Так какие знания вы пременили, угадав счёт на кэфе 38?
Я тоже вынужден так играть, в надежде, что получится. Только у меня один аккаунт, и я не хочу размножаться. Но вынужден играть по предложенным правилам..