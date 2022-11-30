Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЧемпионат мира 2022

Месси не забил пенальти Польше. Щесны отразил второй удар «с точки» на ЧМ

вчера, 22:47
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

В эти минуты идет матч чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Польши.

Нападающий аргентинцев Лионель Месси не смог реализовать пенальти на 38-й минуте — удар отразил польский вратарь Войцех Щесны. Стоит отметить, что это уже второе спасение поляка во время удара «с точки» на текущем мундиале.

На данный момент в матче голов не было.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гризманн провёл семидесятый матч подряд за сборную Франции
Вчера, 20:47
Австралия впервые в своей истории выиграла два матча подряд на ЧМ
Вчера, 20:22
Англия установила личный рекорд по голам на групповом этапе чемпионата мира
Вчера, 00:43
Англия — седьмая сборная, которая забил 100 голов на чемпионатах мира
Вчера, 00:21
Ван Гал не проиграл ни одного из 10 матчей на чемпионате мира. Это рекорд
29 ноября
Френки де Йонг забил свой второй гол за сборную Нидерландов
29 ноября
Сортировать
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:24
Польша обязана своему вратарю.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:46
Не умеешь бить, не бей. Не подводи сборную. Эгоцентризм у него зашкаливает. Отдай пенальти тем, кто умеет бить. Просмотри нарезку как бьет Роналду. Это бессовестно с его стороны. Он могподвести сборную
амурец
амурец
сегодня в 00:24
Позорный пенальти, ну как обычно и бездарно пробитый гномом
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:09
Ну вот видишь, когда сняли его, игра пошла как с Уругваем. Партнёры забивали важные, проходные голы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:08
У нас даже купленный судья таких левых пенальти не поставил бы . Мы своих судеек ругаем последними словами ,а они оказывается -просто ангелы ?! )
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:06
Ему я верю, без него уже выигали ЧЕ, это факт))
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:04
Вам виднее)
Он не будет переживать как Роналду, что стату не удалось набить. Главная - победа сборной! Роналду ведь тоже клянётся детьми, что рад будет, если без его голов сборная выиграет ЧМ. Только ему верить уже нельзя!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:01
не испрвил, увы, потерялся, как и в первом, но это норма, так ведь?)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:00
Аргентина должна отправить домой баласт, просто из-за этого вопиющего случая нефутбола
Мясо69
Мясо69 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 23:45
    протон
    протон
    вчера в 23:33
    Левейший пенальти
    Даже пенка на Криштиану была более логичной, хотя там тоже было много вопросов

    Погладил по носику во вратарской = пенальти (такое возможно было только при Эвребе или Айтекине)

    Тащат аргов на этом ЧМ
    Жаль, что поляки не расступаются и не дают 3 метра пространства (как мексиканцы), а то Гений бы уже забил и зарешал, как он обычно это делает с Гаити, Эстонией, Клермоном и Нантом

    П. С.: Щенсны просто топище
    Саня Утробин
    Саня Утробин ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 23:18
    так Ювентус дырявый.....
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:08
    А разве должен был ???)
    Щесны же вратарь Ювентуса ! ☝️✊️
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 23:07
    Ну, это позор так позор, потеря лица, а это серьезный удар по престижу. В такой важнейший момент так опарфуниться! Что-то мне подсказывает, что при такой игре Аргентина будет испытывать серьезные трудности, поляки не слабый троллейбус припарковали. Написал и тут же МкАлистер (типа аргентинец) забил!
    Мешок 3
    Мешок 3
    вчера в 22:59
    Гномяра на высоте
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Не ожидал ничего другого от тебя, лишь бы выгородить антифутбольщика пешехода. приехал липовую пену попросить, но ему сказали, что его удар Мексике это случайно
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:55
    Как же противно, разругался с семьёй на эмоциях, ну ведь реально симуляция высочайшего левела.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 22:55
    Разучился совсем бить пенальти. Он с игры куда точнее и уверенее забивает.
    У него есть тайм чтобы исправить ошибку!
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 22:54
    Что творит Щенсны! Вот уж не ожидал от него, что будет так тащить. Пожалуй, лучший вратарь на турнире и до сих пор не пропускает.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 22:54
    Пенальти вообще какой то был назначен не очень...
    karnager
    karnager
    вчера в 22:53
    Поляк зверь!
    shur
    shur
    вчера в 22:53
    ...как он потащил? Фантастика, даже Левондовкий не сразу поверил, когда повтор сзади показали, красава!!!
    League1
    League1
    вчера в 22:52
    Рядовое событие. Нельзя ему доверять бить пенальти. Не умеет.
    arsworld
    arsworld
    вчера в 22:50
    Это ли не повод пшекам выйти вперед??
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     