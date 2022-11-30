Месси не забил пенальти Польше. Щесны отразил второй удар «с точки» на ЧМ

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вчера, 22:47

В эти минуты идет матч чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Польши.

Нападающий аргентинцев не смог реализовать пенальти на 38-й минуте — удар отразил польский вратарь . Стоит отметить, что это уже второе спасение поляка во время удара «с точки» на текущем мундиале.

На данный момент в матче голов не было.