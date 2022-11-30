Месси не забил пенальти Польше. Щесны отразил второй удар «с точки» на ЧМ

В эти минуты идет матч чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Польши.
Нападающий аргентинцев Лионель Месси не смог реализовать пенальти на 38-й минуте — удар отразил польский вратарь Войцех Щесны. Стоит отметить, что это уже второе спасение поляка во время удара «с точки» на текущем мундиале.
На данный момент в матче голов не было.
Он не будет переживать как Роналду, что стату не удалось набить. Главная - победа сборной! Роналду ведь тоже клянётся детьми, что рад будет, если без его голов сборная выиграет ЧМ. Только ему верить уже нельзя!
Он не будет переживать как Роналду, что стату не удалось набить. Главная - победа сборной! Роналду ведь тоже клянётся детьми, что рад будет, если без его голов сборная выиграет ЧМ. Только ему верить уже нельзя!
Даже пенка на Криштиану была более логичной, хотя там тоже было много вопросов
Погладил по носику во вратарской = пенальти (такое возможно было только при Эвребе или Айтекине)
Тащат аргов на этом ЧМ
Жаль, что поляки не расступаются и не дают 3 метра пространства (как мексиканцы), а то Гений бы уже забил и зарешал, как он обычно это делает с Гаити, Эстонией, Клермоном и Нантом
П. С.: Щенсны просто топище
Даже пенка на Криштиану была более логичной, хотя там тоже было много вопросов
Погладил по носику во вратарской = пенальти (такое возможно было только при Эвребе или Айтекине)
Тащат аргов на этом ЧМ
Жаль, что поляки не расступаются и не дают 3 метра пространства (как мексиканцы), а то Гений бы уже забил и зарешал, как он обычно это делает с Гаити, Эстонией, Клермоном и Нантом
П. С.: Щенсны просто топище
Щесны же вратарь Ювентуса ! ☝️✊️
Щесны же вратарь Ювентуса ! ☝️✊️
У него есть тайм чтобы исправить ошибку!
У него есть тайм чтобы исправить ошибку!