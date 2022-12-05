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Бышовец: «Если Россия перейдёт в АФК, то вырастут расходы у клубов»

вчера, 15:59

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец рассказал о причинах, по которым РФС не стоит переходить в АФК.

Если говорить о причинах того, почему нам не надо переходить в Азию, то нужно понимать, насколько реален переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Надо для себя определить, что там будут играть национальная команда и клубы. У клубов будут очень большие расходы, не многие могут себе это позволить. Также в сложности будут входить климатические условия Азии. Ну и сам уровень футбола там другой. Чисто с психологической точки зрения для наших команд больше мотивации играть в Европе — Лиге чемпионов, Лиге Европы. На эти ориентиры закладываются амбиции игроков и тренеров.

Вообще наш футбол на данный момент отличается от азиатского уровнем функциональной подготовки. Мы видим, что сборные Южной Кореи и Японии уже играют на таких скоростях, что они создают большие проблемы лучшим национальным командам Европы.

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rnw6jdnrf98q
вчера в 16:38
Большие сложности, но футбол нам нужен!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:09
Во общем " куда ни кинь ,всюду клин"!🤔
Гость
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