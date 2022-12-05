Быстров: «Смысл унижаться перед УЕФА? Будем играть там, где можем играть»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.
Посмотрите — Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в Азии», то я двумя руками и ногами за переход. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА, думать, что у нас заберут лицензии… Ничего страшного — как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть.
Проснитесь наконец, оглянитесь по сторонам и снимите розовые очки. Выгляните во двор и тогда неожиданно для себя обнаружите, что мир с февраля с.г. для нашей страны изменился до неузнаваемости и повернулся к нам на 180 градусов. Объяснять взрослому человеку такие очевидные вещи...
Проснитесь наконец, оглянитесь по сторонам и снимите розовые очки. Выгляните во двор и тогда неожиданно для себя обнаружите, что мир с февраля с.г. для нашей страны изменился до неузнаваемости и повернулся к нам на 180 градусов. Объяснять взрослому человеку такие очевидные вещи...