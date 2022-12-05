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Быстров: «Смысл унижаться перед УЕФА? Будем играть там, где можем играть»

вчера, 14:50

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.

Посмотрите — Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в Азии», то я двумя руками и ногами за переход. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА, думать, что у нас заберут лицензии… Ничего страшного — как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть.

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Все комментарии
djaich
djaich ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:22
Если Китай готов пролоббировать наше участие в АФК, то тогда преграды удастся обойти. Да, и понятие "другие страны" что в себя включает?
протон
протон
вчера в 17:19
С чего они все думают, что в Азии с нами с радостью играть будут? И что мы там вообще кому-нибудь нужны. Условной Австралии на матч к нам ездить особого удовольствия не доставит.
Объяснял кто-нибудь Володьке, что Япония, Австралия, Ю. Корея и другие страны не согласятся, чтобы наша сборная там играла. Они тоже не захотят с нами играть. Поэтому, когда говорят про Азию, то это только для сотрясания воздуха, это полнейший абсурд и бредятина!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:14
Япония, Корея, другие азиатские команды... Такие, как Быстров, далеки от действительности. Они хоть политикой интересуются, или, кроме футбола, их ничего не интересует? Иногда складывается такое впечатление, что у подобных Быстрову на глазах шоры. Как у лошадей, чтобы те смотрели только вперёд и ни в коем случае не по сторонам, чтобы не пугаться тех же волков.
Проснитесь наконец, оглянитесь по сторонам и снимите розовые очки. Выгляните во двор и тогда неожиданно для себя обнаружите, что мир с февраля с.г. для нашей страны изменился до неузнаваемости и повернулся к нам на 180 градусов. Объяснять взрослому человеку такие очевидные вещи...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:03
Играть надо там, где есть возможность. А на поклон идти не надо никогда.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:00
Будем играть там, где можем играть...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 14:51
Есть такое место? Может на Марсе))
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