Быстров: «Смысл унижаться перед УЕФА? Будем играть там, где можем играть»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.

Посмотрите — Япония, Корея, другие азиатские команды на ЧМ показывают достаточно качественный футбол. И если выбирать между «не играть нигде» и «играть в Азии», то я двумя руками и ногами за переход. Смысл унижаться, ложиться под УЕФА , думать, что у нас заберут лицензии… Ничего страшного — как забрали, так потом и отдадут. Будем играть там, где можем играть.