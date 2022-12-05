Дзагоев: «Слуцкий — величина в футболе и просто очень хороший человек» .

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера клуба.
Почему Леонид Слуцкий решил уйти? Леонид Викторович — тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек. Викторович так решил, значит, были свои причины. Отговаривать — это не моё дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода.
Когда Леонид Викторович позвонил и позвал в «Рубин», я долго не думал. Я с этим тренером уже работал и по большей части из-за него и приходил. Но меня не нужно дополнительно настраивать, чтобы играть в футбол. Когда я выхожу на поле, у меня всегда есть мотивация. Последние две встречи мы провели уже без Слуцкого. Кто скажет, что я в этих матчах как-то не так играл? Пусть попробует, но я бы не советовал. У меня контракт до конца сезона, сейчас отпуск, а дальше соберёмся на сборы — там будет понятно, как руководство видит меня в дальнейшем. Пока никаких разговоров не было, я отдыхаю и даже не думаю об этом.
На мой субъективный взгляд Слуцкий как главный тренер закончился или по крайней мере ему нужно отдохнуть от футбола и сделать полную перезагрузку , если он конечно ещё хочет продолжить свою тренерскую карьеру . Понятно что он действительно является любимчиком для многих футболистов , ведь он всегда старался находить с ними общий язык. Ловил хайп с командой, пел песни , устраивал вечеринки , снимал клипы и т.д , хотел быть внутри команды. Но когда-то это становится уже перебором и ты теряешь себя как тренера, как профессионала . И чем больше он хотел стать своим с игроками, тем дальше становились его команды не удел в чемпионате. Это началось ещё в ЦСКА, но хорошо что руководство вовремя заметили результаты команды во главе со Слуцким и расторгли с ним контракт. Переход в Рубин лишний раз доказал, то что Слуцкий сдувается как тренер и Рубин оказался в ФНЛ . Так что всему приходит свой конец и Слуцкий совершенно не исключение. И ему сейчас нужна перезагрузка или уже заняться чем-то другим, чтобы приносило ему удовольствие. В любом случае пожелаю Леониду только Удачи. Всем Добра !
На мой субъективный взгляд Слуцкий как главный тренер закончился или по крайней мере ему нужно отдохнуть от футбола и сделать полную перезагрузку , если он конечно ещё хочет продолжить свою тренерскую карьеру . Понятно что он действительно является любимчиком для многих футболистов , ведь он всегда старался находить с ними общий язык. Ловил хайп с командой, пел песни , устраивал вечеринки , снимал клипы и т.д , хотел быть внутри команды. Но когда-то это становится уже перебором и ты теряешь себя как тренера, как профессионала . И чем больше он хотел стать своим с игроками, тем дальше становились его команды не удел в чемпионате. Это началось ещё в ЦСКА, но хорошо что руководство вовремя заметили результаты команды во главе со Слуцким и расторгли с ним контракт. Переход в Рубин лишний раз доказал, то что Слуцкий сдувается как тренер и Рубин оказался в ФНЛ . Так что всему приходит свой конец и Слуцкий совершенно не исключение. И ему сейчас нужна перезагрузка или уже заняться чем-то другим, чтобы приносило ему удовольствие. В любом случае пожелаю Леониду только Удачи. Всем Добра !