Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЧемпионат мира 2022

Месси — лучший игрок матча Аргентины и Австралии

сегодня, 00:49
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча с Австралией в 1/8 финала чемпионата мира 2022.

Игрок забил гол на 35-й минуте, он нанес 6 ударов по воротам соперника, 2 из них попали в створ. 52 из 58 его передач оказались точными. Помимо этого, на его счету удачная обводка. На данный момент у Месси 8 наград лучшему игроку матча на мундиалях, это лучший показатель с 2002 года, тогда эта награда и была введена.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Иван Куарежма — лучший футболист «Зенита» в ноябре
Вчера, 19:26 Фото
ОфициальноДжака — лучший игрок матча Сербия — Швейцария
Вчера, 08:10 Фото
ОфициальноВратарь сборной Камеруна Эпасси стал лучшим игроком матча с Бразилией
Вчера, 00:59
ОфициальноНападающий «Балтики» признан лучшим игроком Первой лиги в ноябре
02 декабря Фото
ОфициальноПиняев — лучший молодой футболист Премьер-Лиги в 2022 году
01 декабря
ОфициальноКулибали — лучший игрок матча Эквадор — Сенегал
29 ноября Фото
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:38
Так уж повелось на этом ЧМ проводим параллель с шахматами! Месси свой ход в плей-офф сделал! Ждём , чем ответит Роланду!
112910415
112910415
сегодня в 05:15
пока всё штатно
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 01:17
С.Аравии влетел, с Польшей обделался благо вытащил Альварес, а сегодня даже топ-сборной забил,ну по мнению его адептов.))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:11
Он и ЗМ также получал
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:11
пхехехе, а ещё он джентельмен года и просто милашка, ути пути. за что нам такое счастье в футболе, и куда нам им нарадоваться и не расплескать.
Лучший игрок матча Акунья и судья
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:06
Это не день Гешы... Бедный нырялду и его "почитатели"... Сантушу не позавидуешь...
Futurista
Futurista
сегодня в 01:00
Месси должен быть удивлён...или нет?)...
monah-10
monah-10
сегодня в 00:52
В данное время, он лучший на всем ЧМ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 