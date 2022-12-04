Месси — лучший игрок матча Аргентины и Австралии

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сегодня, 00:49

Нападающий сборной Аргентины признан лучшим игроком матча с Австралией в 1/8 финала чемпионата мира 2022.

Игрок забил гол на 35-й минуте, он нанес 6 ударов по воротам соперника, 2 из них попали в створ. 52 из 58 его передач оказались точными. Помимо этого, на его счету удачная обводка. На данный момент у Месси 8 наград лучшему игроку матча на мундиалях, это лучший показатель с 2002 года, тогда эта награда и была введена.