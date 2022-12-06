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Винисиус надеется танцевать до финала и выиграть чемпионат мира для Пеле

вчера, 09:43
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор подвел итоги матча Бразилии против Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира:

Мы прибавляем. С каждой игрой мы становимся все более уверенными и сыгранными.

Сегодня мы играли против команды, которая даёт пространство. Когда нам дают пространство, сопернику приходится очень сложно. У нас есть много ходов и личностей, чтобы провести отличный матч.

Я надеюсь, что мы сможем продолжать танцевать до самого финала.

И крепко обнимите Пеле, которому сейчас нужны силы. Эта победа для него, пусть он выздоравливает. Надеюсь, мы сможем стать чемпионами ради него.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 11:19, ред.
"И крепко обнимите Пеле, которому сейчас нужны силы. Эта победа для него, пусть он выздоравливает. Надеюсь, мы сможем стать чемпионами ради него"...
Пеле конечно здоровья...легендарный человек...но мне не понравилась эта прилюдная аппеляция к факту его болезни и необходимости победы для него...навевает всякие мысли...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:39
Ишь ты, какой танцор диско!!!
Знатог
Знатог
вчера в 10:23
Винипух расплясался. Надо чтоб Пятачок не подвёл.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:52
Надеюсь, что этим танцорам отожмут якоря ещё до финала. Например, хоть и "мёртвые", хорваты. А чем чёрт не шутит? Это ж футбол. Тем более на этом ЧМ сенсации уже были. Думаю, что они ещё будут.
38fp78ecjtgr
38fp78ecjtgr
вчера в 09:50
Это хорошее желание - Пеле заслужил.
Elliada
Elliada
вчера в 09:50
Пока Бразилия не сталкивалась с сильными соперниками
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