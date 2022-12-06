Винисиус надеется танцевать до финала и выиграть чемпионат мира для Пеле

Нападающий сборной Бразилии подвел итоги матча Бразилии против Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира:

Мы прибавляем. С каждой игрой мы становимся все более уверенными и сыгранными.

Сегодня мы играли против команды, которая даёт пространство. Когда нам дают пространство, сопернику приходится очень сложно. У нас есть много ходов и личностей, чтобы провести отличный матч.

Я надеюсь, что мы сможем продолжать танцевать до самого финала.

И крепко обнимите Пеле, которому сейчас нужны силы. Эта победа для него, пусть он выздоравливает. Надеюсь, мы сможем стать чемпионами ради него.