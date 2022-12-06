Винисиус надеется танцевать до финала и выиграть чемпионат мира для Пеле

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор подвел итоги матча Бразилии против Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира:
Мы прибавляем. С каждой игрой мы становимся все более уверенными и сыгранными.
Сегодня мы играли против команды, которая даёт пространство. Когда нам дают пространство, сопернику приходится очень сложно. У нас есть много ходов и личностей, чтобы провести отличный матч.
Я надеюсь, что мы сможем продолжать танцевать до самого финала.
И крепко обнимите Пеле, которому сейчас нужны силы. Эта победа для него, пусть он выздоравливает. Надеюсь, мы сможем стать чемпионами ради него.
Пеле конечно здоровья...легендарный человек...но мне не понравилась эта прилюдная аппеляция к факту его болезни и необходимости победы для него...навевает всякие мысли...
Пеле конечно здоровья...легендарный человек...но мне не понравилась эта прилюдная аппеляция к факту его болезни и необходимости победы для него...навевает всякие мысли...