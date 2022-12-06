Кэш: «Мбаппе не смог меня опередить ни разу»

Защитник сборной Польши высказался об игре против нападающего сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:3).

Я целый день смотрел видео с его игрой и понимал, что это будет очень тяжело, но когда он с мячом, останавливается и делает рывок, он самый быстрый из всех, кого я видел в своей жизни. И я это понимаю, когда смотрю видео, лежа в постели! В реальности он мне сжег ноги, в этом отличие. Я участвовал в паре забегов с ним, и я неплохо справился. Оглядываешься через плечо, а он там. Он просто великолепен и, пожалуй, сложнейший оппонент, против которого мне приходилось играть. Думаю, на данный момент он входит в число лучших футболистов мира.

Я не знал, как нужно действовать: бросать его или играть плотно. Когда шел плотно, он просто разворачивался и убегал. Я приложил максимум усилий. Когда мы играли один в один, мне казалось, что справился с ним неплохо. Он не смог меня опередить ни разу.