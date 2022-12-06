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Кэш: «Мбаппе не смог меня опередить ни разу»

вчера, 10:48
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Защитник сборной Польши Мэтти Кэш высказался об игре против нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:3).

Я целый день смотрел видео с его игрой и понимал, что это будет очень тяжело, но когда он с мячом, останавливается и делает рывок, он самый быстрый из всех, кого я видел в своей жизни. И я это понимаю, когда смотрю видео, лежа в постели! В реальности он мне сжег ноги, в этом отличие. Я участвовал в паре забегов с ним, и я неплохо справился. Оглядываешься через плечо, а он там. Он просто великолепен и, пожалуй, сложнейший оппонент, против которого мне приходилось играть. Думаю, на данный момент он входит в число лучших футболистов мира.

Я не знал, как нужно действовать: бросать его или играть плотно. Когда шел плотно, он просто разворачивался и убегал. Я приложил максимум усилий. Когда мы играли один в один, мне казалось, что справился с ним неплохо. Он не смог меня опередить ни разу.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 15:01, ред.
Кэш сам довольно быстрый. Запомнился по матчу с Эвертоном, когда Динь не смог его остановить по флангу.
Сменил гражданство на польское, скорее всего чтобы играть в сборной, а попасть в сборную Англии сложно, с учетом большого числа распиаренных игроков.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 12:13
Ага,не уступил.Поэтому он вам два гола забил,причем первый забивал никто не опекал,а второй забил протиснувшись сквозь нескольких игроков…
vfthg11
vfthg11
вчера в 12:06
курва еще пасть отрывает....
Сусанина на вас поДляков нет!
adekvat
adekvat
вчера в 11:15
Фантазер, ни разу он не уступил. Результат на лицо, ты смотришь видео дома, а Мбаппе дальше играет.
Futurista
Futurista
вчера в 11:12
В связи с тотальным доминированием безнала даже Мбаппе не успевает за кэшем...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:01
Пас на Жиру это лучшее, что сделал черепашка
Гость
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