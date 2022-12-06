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Кин: «Беллингем играет так, как будто провёл уже сто матчей за Англию»

вчера, 09:34

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема. Голевая передача англичанина помогла его команде обыграть Сенегал в 1/8 чемпионата мира (3:0).

Когда становится трудно, нужен полузащитник, который сможет добавить магии, Беллингем именно так и сделал. Превосходно. Это то, чего вы ждете от полузащитника: мощный, сильный, он умеет предугадывать ход событий, а еще ему сопутствует удача.

Он станет суперзвездой. Это слово используется постоянно, но посмотрите на его зрелость. Он играет так, как будто провел уже сто матчей за Англию. Я давно не видел, чтобы молодой полузащитник играл на таком уровне. Его зрелость, его принятие решений, для полузащитника это важно, у этого парня есть все.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 09:46
Единственный игрок сборной Англии, который играет не в АПЛ. Делайте выводы!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:43
Классный игрок, полезно играет
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:42
Кин его уже сглазил...
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