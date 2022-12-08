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В Англии рассказали, почему «Челси» хочет подписать Захаряна

вчера, 08:21

Английский журналист издания StandardSport Низар Кинселла рассказал, почему «Челси» хочет оформить трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

У Арсена лучший возраст для игры в футбол. Он постоянно выходит за «Динамо» и за сборную России. Это талант, которого «Челси» может развить. Нет сюрприза в том, что клуб им интересуется и хочет подписать. «Челси» – одна из лучших команд мира с точки зрения работы с молодыми. Им нравится Захарян, потому что они хотят поддерживать звание лучших в этом направлении. Переход Арсена может помочь в этом.

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Все комментарии
lukarelli
lukarelli
вчера в 21:19
да скорей всего просто гей
протон
протон
вчера в 17:48
А почему это не может быть способом заработка: Именитый авторитетный клуб покупает хорошего игрока из слабой лиги (будем честны), заигрывает его у себя и продает дороже. Это как взять китайский товар, налепить на него лейбл: "сделано в Европе" и впарить втридорога. Я конечно перегибаю, но что-то вроде того
Kolenok
Kolenok
вчера в 12:44
Ему ловить в основе нечего,там игроки на две головы сильнее.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:37
Если туда идти на скамейку , то лучше уж динамо
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 11:54
Если соккер на ком то зацикливаться это надолго.Сериал Дзюбинье шел полтора года.Теперь начался новый Захарян.
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:47
Самый хитрый их армян это Арсенчик Захарян !
galem72
galem72
вчера в 11:11
Это всего лишь мнение журналиста, не более. Парень никоим образом не попадёт в основу и будет скитаться по арендам, в которых с лёгкостью может загубить свой талант.
whbwgrjb2uj9
whbwgrjb2uj9
вчера в 10:55, ред.
Придумывайте как перевести деньги в Динамо да покупайте. Ценник объявлен, согласие игрока есть. А что там журналисты придумывают, это их проблемы.
ДСА
ДСА
вчера в 10:50
Его просто заклюют в Англии, если от Родины не откажется
nik9373
nik9373
вчера в 10:30
Сколько уже носятся с этим Захаряном, с лета?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:28
Ему бы в середняк какой нибудь для начала. Не понимаю, что он в Челси потерял, его ждут аренды куда то и где то.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:46
Переманивают молодые таланты
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 09:38
В итоге Захарян плотно усядется на скамейку Челси, на самый её краюшек. Где Динамо, а где Челси? Это разный космический уровень. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:30
Начал за здравие, а кончил за упокой...
adekvat
adekvat
вчера в 09:27
Дай бог, но мало верится, что подпишут.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:11
Пора уже определиться, а то пока только разговоры.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:04
Захарян молодец, в АПЛ будет играть.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 09:02
Захарян не русский, всегда помните.
cz3ebydwdkts
cz3ebydwdkts
вчера в 09:00
А что Захарян молчит.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 08:57
Вот и хорошо. Арсен топ!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:56
Англия наш реальный враг...
Захарян хочет играть за их клуб?
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 08:53
Что то долго они хотят, но никак не родят. Уже третья серия началась.))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:53
Если бы очень хотели могли давно подписать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:41
Разговоры об этом переходе пошли на очередной круг,
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