В Англии рассказали, почему «Челси» хочет подписать Захаряна

Английский журналист издания StandardSport Низар Кинселла рассказал, почему «Челси» хочет оформить трансфер полузащитника «Динамо» .

У Арсена лучший возраст для игры в футбол. Он постоянно выходит за «Динамо» и за сборную России. Это талант, которого «Челси» может развить. Нет сюрприза в том, что клуб им интересуется и хочет подписать. «Челси» – одна из лучших команд мира с точки зрения работы с молодыми. Им нравится Захарян, потому что они хотят поддерживать звание лучших в этом направлении. Переход Арсена может помочь в этом.