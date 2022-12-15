Роналду может перейти в топ-клуб Английской Премьер-Лиги

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вчера, 11:12

Нападающий может снова вернуться в Английскую Премьер-Лигу после своего ухода из «Манчестер Юнайтед».

Интерес к португальцу всё ещё проявляет «Челси», который готов подписать Роналду в январе на фоне кризиса на позиции форварда.

Несколько дней назад нападающий «синих» Армандо Бройя получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. Теперь у «Челси» остался один номинальный форвард — Пьер-Эмерик Обамеянг.