Роналду может перейти в топ-клуб Английской Премьер-Лиги

Нападающий Криштиану Роналду может снова вернуться в Английскую Премьер-Лигу после своего ухода из «Манчестер Юнайтед».
Интерес к португальцу всё ещё проявляет «Челси», который готов подписать Роналду в январе на фоне кризиса на позиции форварда.
Несколько дней назад нападающий «синих» Армандо Бройя получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. Теперь у «Челси» остался один номинальный форвард — Пьер-Эмерик Обамеянг.
Роналду за полгода нанес столько ударов по своей репутации что сейчас его подпишет только сумасшедший авантюрист. Прогулял предсезонку забив на почти родной клуб, потом вовсе облил его реками 62а (причем долго выжидал подходящий момент), ничего не показал в игре (ну если не считать нырка с Ганой), зачем-то вцепился в гол Бруно. Плюс не остановил сестричек-истеричек и примкнувшего к ним Моргана.
Ему бы теперь отсидеться до конца сезона в тихом месте не устраивая новых скандалов. Например у тех же арабов или в МЛС. И за это время доказать что в футбол играет по прежнему гениально. Вот тогда от него не будут шарахаться топ-клубы.
Роналду за полгода нанес столько ударов по своей репутации что сейчас его подпишет только сумасшедший авантюрист. Прогулял предсезонку забив на почти родной клуб, потом вовсе облил его реками 62а (причем долго выжидал подходящий момент), ничего не показал в игре (ну если не считать нырка с Ганой), зачем-то вцепился в гол Бруно. Плюс не остановил сестричек-истеричек и примкнувшего к ним Моргана.
Ему бы теперь отсидеться до конца сезона в тихом месте не устраивая новых скандалов. Например у тех же арабов или в МЛС. И за это время доказать что в футбол играет по прежнему гениально. Вот тогда от него не будут шарахаться топ-клубы.
Португалец ошибся в одном. На вчерашнюю тренировку в одиночестве на поле, предоставленном ему "Реалом", Роналду надо было пригласить скаутов всех известных клубов, чтобы они посмотрели, в какой великолепной форме он находится. Не пригласил, и это его самая большая ошибка. Какой клуб теперь сможет убедиться в этом ?...
Португалец ошибся в одном. На вчерашнюю тренировку в одиночестве на поле, предоставленном ему "Реалом", Роналду надо было пригласить скаутов всех известных клубов, чтобы они посмотрели, в какой великолепной форме он находится. Не пригласил, и это его самая большая ошибка. Какой клуб теперь сможет убедиться в этом ?...