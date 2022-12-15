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Роналду может перейти в топ-клуб Английской Премьер-Лиги

вчера, 11:12

Нападающий Криштиану Роналду может снова вернуться в Английскую Премьер-Лигу после своего ухода из «Манчестер Юнайтед».

Интерес к португальцу всё ещё проявляет «Челси», который готов подписать Роналду в январе на фоне кризиса на позиции форварда.

Несколько дней назад нападающий «синих» Армандо Бройя получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. Теперь у «Челси» остался один номинальный форвард — Пьер-Эмерик Обамеянг.

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Все комментарии
Olegon111
Olegon111
вчера в 19:05
Мы его хотели в Сочи подписать в дворовую лигу , но из санкций у нас нет его любимого геля для волос , он отказал
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
вчера в 17:05
Мне кажется он уже подписал контракт с Реалом на пол года +1 просто информацию в секрете держит
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 16:57
Думаю Роналду немного одумался. У него были большие планы на этот ЧМ. Но после провала наверняка одумался, начал по другому смотреть на обстоятельства, сбавил свои эгоистические части характера, опустился на землю, и чтоб хоть как-то завершить карьеру на боле или мене высокой ноте готов на любые уступки и пахать.

Это мое личное мнение, если оно правдивое, то Челси ничего не потеряет, забьет до конца сезона за них 10+ голов это уже будет отличным результатом, и по спортивному и по маркетинговому.

Честно после ЧМ мне реально его как человека стало жалко. Ну ни так должен заканчивать свой футбольный путь такой футболист как Роналду. Удачи ему в дальнейшем.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:34
Да кому он нужен? Тем более топ клубу. Наверняка его агент сам эти слухи распускает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:32
Так им и надо! Сразу главного тренера увольняйте.
Таганский
Таганский
вчера в 14:02
При нынешнем руководстве кого уже только не сватали в Челси.. При желании Боэли приобрести КриРо, Тухель был против этого трансфера..
Увольнение ТТ и приобретение Поттера так же решение Боэли.. Не думаю, что Поттер успел набрать вес, так что будет помалкивать в тряпочку и кивать гривой любому желанию "босса"..
Поэтому не удивлюсь любым приобретениям руководства..
lotsman
lotsman
вчера в 14:00
А как же шейхи? А Австралия? Или ещё, куда там его сватали?
112910415
112910415
вчера в 13:54
пусть перейдёт, тогда настанет информационный штиль
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:20
Если гонор поубавит, может еще и поиграть.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:10
В "Аль-Наср"!
kindpennywise
kindpennywise ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 12:51
Корлес Пюйоль , человек, который не рискнул выйти за пределы Барселоны и показать себя. В тёплых краях теплее же. Месси забил Лев, показывает в Париже кто пахан в хате
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:50
Принцесса Челси?!
matrix333
matrix333
вчера в 12:49
Время покажет, где в итоге он окажется черный дьявол.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:45, ред.
Пусть переходит куда хочет. И нам интересно понаблюдать за его вояжами по клубам, которые якобы желают заполучить его в свои ряды. Дюже интересно, найдутся ли такие.
Португалец ошибся в одном. На вчерашнюю тренировку в одиночестве на поле, предоставленном ему "Реалом", Роналду надо было пригласить скаутов всех известных клубов, чтобы они посмотрели, в какой великолепной форме он находится. Не пригласил, и это его самая большая ошибка. Какой клуб теперь сможет убедиться в этом ?...
Tostao
Tostao
вчера в 12:35
Это будет мина замедленного действия.
SonicStar
SonicStar
вчера в 12:27
,Скоро мы к узнаем как обстоят дела с ремонтом на клубной базе Челси ) Морган уже бронирует столик в ресторане и заказывает десерт с клубникой
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:08
Не подпишет этого типсона ни один нормальный клуб.
Спросил у знакомого,чем отличается тип от типсона,он подумав минуту сказал,что между ними есть что то общее но они разные.
Doping87
Doping87
вчера в 12:04, ред.
Если из АПЛ то только в Ньюкасл под крыло к шейхам.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 12:00
Надо у продажного журналюги Моргана узнать куда хочет перейти португальский каприз, ведь он теперь его оруженосец.
Deville
Deville ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 11:56
тогда вопрос, роналду подпишет контракт с челси на пол года, а после будет смотреть попадут ли синие в зону лч или нет на след год, как мю заняли достойно 6 место и вышли в ЛЕ, тут скорей всего португалец вернется в ла лигу, не зря он там уже тренируется, и присоединится к реалу, который стабильно играет там, возможно он даже перед пересом готов на колени встать, чтобы взяли обратно, и тогда роналду будет играть и забивать, иначе в челси его будет ждать сценарий как в мю. тем более реал тренирует вроде как анчелотти, а челси английский физрук поттер, который просто не найдет с ним общего языка и нужного применения.
Знатог
Знатог ответ Devjatiy (раскрыть)
вчера в 11:53
В клуб пенсионеров.
John 5mith
John 5mith
вчера в 11:48
Так это "интерес к португальцу всё ещё проявляет Челси" или интерес к Челси проявляет Мендеш?
Роналду за полгода нанес столько ударов по своей репутации что сейчас его подпишет только сумасшедший авантюрист. Прогулял предсезонку забив на почти родной клуб, потом вовсе облил его реками 62а (причем долго выжидал подходящий момент), ничего не показал в игре (ну если не считать нырка с Ганой), зачем-то вцепился в гол Бруно. Плюс не остановил сестричек-истеричек и примкнувшего к ним Моргана.
Ему бы теперь отсидеться до конца сезона в тихом месте не устраивая новых скандалов. Например у тех же арабов или в МЛС. И за это время доказать что в футбол играет по прежнему гениально. Вот тогда от него не будут шарахаться топ-клубы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:39
Интересно будет посмотреть его ещё в Челси
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:37
Может попробовать себя в Голливуде.
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:36
В Брайтон что ли?)
vtyauvpzu2w5
vtyauvpzu2w5
вчера в 11:36
"Роналду может перейти в топ-клуб Английской Премьер-Лиги", а потом уйти из него по-английски
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:30
Уже писали, что Рон и его агент Мендеш имеют разногласия по поводу будущего футболиста... Понятное дело. Роналду все еще думает, что ему 25 и он способен разрывать в топ-чемпионате. А Мендеш адекватно оценивает ситуацию... Хотя, вполне возможно, что как раз проблемы из за Мендеша, так как он себе не забывает урвать огромный кусок, а сейчас надо только зарплату заплатить Рону, можно и без агента обойтись!

Ну а так что, по моему и дураку понятно что у Рона есть уже какие то договоренности с Челси, просто так он бы всё это не делал, новый владелец Челси чуть ли не фанат Роналду, поэтому переход на поверхности, причем Челси от этого перехода выиграет по всем статьям, потому что форварда в команде вообще нет, а в ЛЧ в плей офф Роналду реально прорвать может, как обычно, у него пик формы всегда зима-весна....
Elliada
Elliada
вчера в 11:29
Точно Челси топ клуб? А то если он действительно перейдет и развалит клуб как обычно, чтобы потом его поклонники не говорили, что Челси середняк и в кризисе.
shur
shur ответ Devjatiy (раскрыть)
вчера в 11:25
...давай поменяемся, будешь сидеть на заднице целый день, ничего не делая, через месяц другой жить по другому захочется,
ничего личного...!!!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 11:23
МЮ уже не топ клуб, где он баклуши обивал? Гыгыгы
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