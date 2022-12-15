Алип: «Я рад, что остался в большой зенитовской семье»

Защитник «Зенита» поделился мнением о подписании контракта с клубом.

Эмоции самые положительные, я рад, что остался в большой зенитовской семье. Мне очень приятно это доверие, буду делать все, чтобы оправдать его. С самого начала отдавал себе отчет в том, что просто не будет, что надо выкладываться на максимум и доказывать, что соответствую высоким клубным требованиям.

Это был очень важный период, я многому научился. Кстати, не последнюю роль в этом сыграл сам «Зенит». Инфраструктура тут на высшем уровне, есть все необходимое для игры, «Газпром»-тренировочный центр — это вообще топ. Так что главное теперь — использовать эти преимущества, продолжать расти в профессиональном плане и выходить на новый — чемпионский — уровень игры.