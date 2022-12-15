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Рахимов — о Роналду на ЧМ-2022: «Я бы не стал говорить, что это провал»

вчера, 18:49

Экс-главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

Говорить, что это провал, я бы не стал. Все прекрасно понимают, что Роналду и Месси едут на ЧМ‑2022, чтобы добиться максимального результата. К сожалению, футбол иногда бывает жестоким, и такие звезды, как Роналду, не попадают в полуфинал чемпионата мира. Хотя мы же не просто так увидели его слезы… Это слезы той самой боли, когда команда вылетает и футболист не добивается своей цели. В 37 лет это может быть уже всё.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 04:57
Ты ещё лет пять или десять подожди когда он ещё моложе станет. Вот тогда он ещё лучше заиграет.
Да там не только стартер там вся ходовая поизносилась, а движок просто не тянет и психолог тут точно не поможет.
Всё пора в утиль старую клячу.
kindpennywise
kindpennywise ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 04:11
Я сегодня смотрел его матч, где он в Турине матрасу отгрузил треху. Он там бегал, он не стоял на месте как сейчас. На евро последнем тоже забил 5 мячей потому что двигался и обострял. Чуть психику наладит и побежит. Вся его проблема в том что стартер в его движке забарохлил. Ждём Роналду образца полутралетней давности в январе
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:31
Сегодня Роналду так немощен, что действительно его выступление на ЧМ нельзя назвать провалом. Для его формы это даже успех, что его выпускали на замену.
Просто его фанатам надо привыкать, что это его нормальное состояние. Дальше будет ещё хуже и хуже.
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