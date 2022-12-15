Экс-главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.
Говорить, что это провал, я бы не стал. Все прекрасно понимают, что Роналду и Месси едут на ЧМ‑2022, чтобы добиться максимального результата. К сожалению, футбол иногда бывает жестоким, и такие звезды, как Роналду, не попадают в полуфинал чемпионата мира. Хотя мы же не просто так увидели его слезы… Это слезы той самой боли, когда команда вылетает и футболист не добивается своей цели. В 37 лет это может быть уже всё.
Да там не только стартер там вся ходовая поизносилась, а движок просто не тянет и психолог тут точно не поможет.
Всё пора в утиль старую клячу.
Да там не только стартер там вся ходовая поизносилась, а движок просто не тянет и психолог тут точно не поможет.
Всё пора в утиль старую клячу.
Просто его фанатам надо привыкать, что это его нормальное состояние. Дальше будет ещё хуже и хуже.
Просто его фанатам надо привыкать, что это его нормальное состояние. Дальше будет ещё хуже и хуже.