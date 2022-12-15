Экс-главный тренер «Ахмата» прокомментировал выступление нападающего сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.

Говорить, что это провал, я бы не стал. Все прекрасно понимают, что Роналду и Месси едут на ЧМ ‑2022, чтобы добиться максимального результата. К сожалению, футбол иногда бывает жестоким, и такие звезды, как Роналду, не попадают в полуфинал чемпионата мира. Хотя мы же не просто так увидели его слезы… Это слезы той самой боли, когда команда вылетает и футболист не добивается своей цели. В 37 лет это может быть уже всё.