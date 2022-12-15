Булыкин: «Скоро Мбаппе может обойти Месси и Роналду по величию»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о форварде Франции Килиане Мбаппе.
Я думаю, что следующее поколение величайших игроков будет за Мбаппе. Не знаю, обойдет ли Килиан Лионеля и Криштиану по количеству «Золотых мячей». Будет тяжеловато. Но по величию и заработной плате он может обогнать их уже в ближайшем будущем.
Ну и главное. Кроме необычной для футболиста скорости, которой он обладает, за душой у футболистов других футбольных достоинств я не вижу.
Ну и главное. Кроме необычной для футболиста скорости, которой он обладает, за душой у футболистов других футбольных достоинств я не вижу.
Когда настроение нет начинаю шутить и немного лучше становится
Когда настроение нет начинаю шутить и немного лучше становится