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Булыкин: «Скоро Мбаппе может обойти Месси и Роналду по величию»

вчера, 17:54

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о форварде Франции Килиане Мбаппе.

Я думаю, что следующее поколение величайших игроков будет за Мбаппе. Не знаю, обойдет ли Килиан Лионеля и Криштиану по количеству «Золотых мячей». Будет тяжеловато. Но по величию и заработной плате он может обогнать их уже в ближайшем будущем.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:00
Мбаппе слишком капризен и непостоянен, чтобы хотя бы приблизиться к ним на пару шагов. Месси и Роналду в обозримом будущем недосягаемы для конкурентов.
Ну и главное. Кроме необычной для футболиста скорости, которой он обладает, за душой у футболистов других футбольных достоинств я не вижу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:08
Одно понятно, в голове булыгина величия и ума нетути
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:07
Далеко ещё, но реально близко...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:26
Он гнома уже давно обошёл.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:19
Ну хз, 23 года 2 чм может быть. Если воскресенье выиграет, то может обойти Пеле или догнать, и стать вторым футболистом кто выиграл 3 чм
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:13, ред.
В его годы,то есть в годы этого мошенника,который обманул кинул старика Пегеса,Месси и Роналду(тоже тварь) имели золотые мячи.Цены всегда растут,поэтому и другие футболисты такие как блондин-имя забыл из МС, Дзюба,Пеле,больше будут стоит,так как инфляция и они молодые.
Когда настроение нет начинаю шутить и немного лучше становится
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:12
Пойдет по пути португальца грош цена будет его величию.
Elliada
Elliada
вчера в 17:56
По деньгам запросто. По величию сомневаюсь.
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