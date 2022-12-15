Булыкин: «Скоро Мбаппе может обойти Месси и Роналду по величию»

Бывший нападающий сборной России поделился своим мнением о форварде Франции .

Я думаю, что следующее поколение величайших игроков будет за Мбаппе. Не знаю, обойдет ли Килиан Лионеля и Криштиану по количеству «Золотых мячей». Будет тяжеловато. Но по величию и заработной плате он может обогнать их уже в ближайшем будущем.