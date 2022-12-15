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В «Зените» высказались о возможном возвращении Дзюбы в чемпионат России

вчера, 19:59

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном возвращении в чемпионат России экс-футболиста «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы.

Дзюба — свободный агент? Я буду рад, если он снова начнёт именно играть на футбольном поле. Если он вернётся в РПЛ, то его игра против «Зенита» будет особой изюминкой.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:44
Вот зачем Зенит об этом высказывается?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:50
Использовали и выкинули...))
makkie
makkie
вчера в 22:49, ред.
Для пущей иронии Дзюбе осталось только в цска перейти )))
Никто не удивится, кстати.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:49
Ловко он его отшил!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:33
Дзюба за разные команды Зениту забивал, как бы Медведев не начал локти кусать, ведь пропустить от "зашкварного" явно не изюминка!)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:13
Зениту он точно не нужен
pomor45
pomor45
вчера в 21:08
Медведев без словесных выкрутасов не может. Сказать, что в Зенит он не вернётся можно просто и прямо - без этого дурацкого намёка: "его игра против Зенита".
lotsman
lotsman
вчера в 20:59
Вежливо так сказал, что в Зените Артёму не место.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:50
Новость об Артёме напомнила мне сказку Шарля Перро о похождениях кота в сапогах. Ну и о Роналду конечно. Куда уж без португальца. Неприкаянные стрельцы. Прибились бы хоть к одному берегу разных рек, что ли... Даже жалко их стало.
drug01
drug01 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:42
Если они будут не против????
valt134
valt134
вчера в 20:29
Тонко, однако, подколол…
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:24
Никто не против, пусть возвращается в зенит.
Boricku
Boricku
вчера в 20:20
Дзюбиньос красава, его контракт высокий
, кто его сможет потянуть, тому он не нужен, а кому подошёл бы, у тго нет такого бобла
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:13
Потому что он нигде больше не нужен
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:12
Хотелось бы - но мало вероятно..
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