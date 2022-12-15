В «Зените» высказались о возможном возвращении Дзюбы в чемпионат России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном возвращении в чемпионат России экс-футболиста «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы.
Дзюба — свободный агент? Я буду рад, если он снова начнёт именно играть на футбольном поле. Если он вернётся в РПЛ, то его игра против «Зенита» будет особой изюминкой.
Никто не удивится, кстати.
Никто не удивится, кстати.
, кто его сможет потянуть, тому он не нужен, а кому подошёл бы, у тго нет такого бобла
, кто его сможет потянуть, тому он не нужен, а кому подошёл бы, у тго нет такого бобла