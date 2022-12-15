В «Зените» высказались о возможном возвращении Дзюбы в чемпионат России

Генеральный директор «Зенита» поделился мнением о возможном возвращении в чемпионат России экс-футболиста «сине-бело-голубых» .

Дзюба — свободный агент? Я буду рад, если он снова начнёт именно играть на футбольном поле. Если он вернётся в РПЛ , то его игра против «Зенита» будет особой изюминкой.