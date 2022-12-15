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Геннадий Орлов: «Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе»

вчера, 16:30

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил выступление сборной Бразилии на чемпионате мира.

Этот чемпионат мира очень интересный. Неинтересен он может быть для зрителей, которые находятся там из-за обстановки за стадионами. Но на самом деле — футбол качественный.

Много сенсаций. Тот же вылет Бразилии. Неймар у них называется звездой. А что эта звезда сделала для сборной на этом чемпионате мира? Что он сделал особенного? Он так же и в ПСЖ. Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе. Да, в сборной он один из самых опытных, к нему относятся с уважением. Но он явно не Пеле.

Неймар финтит в центе поля — и что дальше? А кто голы-то должен забивать? На чемпионатах мира приветствуются те игроки, которые могут забить гол. Я помню сборную Бразилии 70-го года, когда играл Пеле. Это был последний чемпионат мира для Пеле. Они вынесли всех в одну калитку.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:17
Все по своему хороши...
У каждого своя роль...
Иной раз не понимаю сравнялки...
Как можно сравнивать абсолютно разные объекты...??.
Нельзя же сравнивать ведро...ветер и валенки только по тому что они на букву "в"....
У каждого своя коммерческая роль...задача...
Один креативен..моден...пижонист...
Второй заслужен..раскручен..даже (как говорят) легендарен...
Третий молод..успешен....на его примере многие сверстники в пригороде условного Марселя перестали заниматься ерундой и начали играть в футбол...
Alex12357
Alex12357
вчера в 17:35
Гена!Смотри футбол России,это тебе !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:16
Мбаппе,что он забивает.Неймар техничнее чем он.Мбапее как роналду,с мячом прямо бежать и бить по воротам,ничего интересного,необычного он не показывает,а так они два нарцисса третий роналду,короче все трое подлые мелкие людишки.
Ironigor
Ironigor ответ 27u8vd4s8meu (раскрыть)
вчера в 17:06
Может быть на пенсии !)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:57
я только лишь про вклад в победы, а не циферки , которые ничего не значат
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:51
Прической выделяется. Вечно волосы перекрашивает понторез.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:43
Ничего особенного. Просто дважды выводил Аргентину в финал ЧМ, трижды в финал КА, выиграл КА и Финалиссиму, выиграл ЛЧ и кучу национальных кубков, установил несколько десятков рекордов, забил полтысячи голов и отдал пару сотен голевых передач. Подумаешь. Каждый третий такое делает.
амурец
амурец
вчера в 16:43, ред.
Месси звезда ЧМ по реализации липовых именно липовых пенальти
27u8vd4s8meu
27u8vd4s8meu ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:41
Может он проявит себя, надо подождать?
Futurista
Futurista
вчера в 16:36, ред.
Геннадий раззвездил всех по полочкам...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:35, ред.
А что Месси сделал в Европе года так с 2013го.
Гена, посмотри сезон 14/15 Нэймара и приходи,поговорим за Нэймара
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:33
Да никто его и не равняет с ними !)
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