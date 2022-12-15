Геннадий Орлов: «Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил выступление сборной Бразилии на чемпионате мира.
Этот чемпионат мира очень интересный. Неинтересен он может быть для зрителей, которые находятся там из-за обстановки за стадионами. Но на самом деле — футбол качественный.
Много сенсаций. Тот же вылет Бразилии. Неймар у них называется звездой. А что эта звезда сделала для сборной на этом чемпионате мира? Что он сделал особенного? Он так же и в ПСЖ. Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе. Да, в сборной он один из самых опытных, к нему относятся с уважением. Но он явно не Пеле.
Неймар финтит в центе поля — и что дальше? А кто голы-то должен забивать? На чемпионатах мира приветствуются те игроки, которые могут забить гол. Я помню сборную Бразилии 70-го года, когда играл Пеле. Это был последний чемпионат мира для Пеле. Они вынесли всех в одну калитку.
У каждого своя роль...
Иной раз не понимаю сравнялки...
Как можно сравнивать абсолютно разные объекты...??.
Нельзя же сравнивать ведро...ветер и валенки только по тому что они на букву "в"....
У каждого своя коммерческая роль...задача...
Один креативен..моден...пижонист...
Второй заслужен..раскручен..даже (как говорят) легендарен...
Третий молод..успешен....на его примере многие сверстники в пригороде условного Марселя перестали заниматься ерундой и начали играть в футбол...
У каждого своя роль...
Иной раз не понимаю сравнялки...
Как можно сравнивать абсолютно разные объекты...??.
Нельзя же сравнивать ведро...ветер и валенки только по тому что они на букву "в"....
У каждого своя коммерческая роль...задача...
Один креативен..моден...пижонист...
Второй заслужен..раскручен..даже (как говорят) легендарен...
Третий молод..успешен....на его примере многие сверстники в пригороде условного Марселя перестали заниматься ерундой и начали играть в футбол...
Гена, посмотри сезон 14/15 Нэймара и приходи,поговорим за Нэймара
Гена, посмотри сезон 14/15 Нэймара и приходи,поговорим за Нэймара