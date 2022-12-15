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Кавазашвили рассказал, что мешало Кварацхелии в РПЛ

вчера, 17:38

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что мешало Хвиче Кварацхелии раскрыться в Российской Премьер-Лиге.

Российская Премьер-Лига непрезентабельна на фоне европейских чемпионатов. Она кажется посредственной. Посмотрите на Кварацхелию. Он играет в шикарном итальянском клубе. И как он играет? Прекрасно! Почему? Потому что у него прекрасные партнеры. Они понимают его в техническом и тактическом плане, используют его великолепные качества футболиста, который видит обстановку на поле. Они ему дают возможность доказать свое мастерство.

А когда он играл в чемпионате России, Хвича только бегал. Его видно было только временами, как достаточно хорошего футболиста, но классным его никто не называл. А в Италии он стал отличным игроком. Вот и разница между нашим чемпионатом и лучшими европейскими футбольными клубами.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:31
Наш чемпионат нормальный,это он не нормальный!
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