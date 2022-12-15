Тренер «Утрехта» схватил игрока за горло на тренировке

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вчера, 23:06

«Утрехт» уволил главного тренера из-за инцидента с игроком.

56-летний специалист схватил немецкого хавбека за горло во время тренировки, после чего в раздевалке произошла еще одна стычка.

«Хенк Фрэзер покидает „Утрехт“. Причиной стал инцидент на тренировочном поле в прошлую субботу в Утрехте, в котором Фрэзер продемонстрировал непозволительное поведение. Главный тренер сообщил руководству, что он осознал, что перешел черту, и покидает свой пост», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Сам тренер так прокомментировал свой поступок:

Такого со мной как с тренером еще не случалось. Это не устраивает ни меня, ни клуб. Этим я нанес ущерб клубу, и это ранит многих, включая меня. Именно поэтому я принял решение уйти с поста главного тренера «Утрехта». Я не узнаю себя в своих действиях и хотел бы извиниться перед всеми, кого это коснулось.

Хенк Фрэзер возглавил «Утрехт» этим летом. В чемпионате Нидерландов клуб занимает седьмое место.