Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» полностью завершил сделку по трансферу нападающего сборной Франции

вчера, 14:56

Лондонский «Челси» и немецкий «РБ Лейпциг» завершили трансфер французского нападающего Кристофера Нкунку. Об этом сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Французский футболист может считаться новым игроком „Челси“ начиная с июля 2023 года. Сделка подписана и скреплена печатью „РБ Лейпциг“ и стороны игрока», — написал Романо в социальной сети.

Ранее сообщалось, что футболист прошёл медицинское обследование для «Челси» ещё в сентябре. Лондонцы заплатят за Нкунку € 60 млн. Текущий контракт игрока с немецкой командой истекает летом 2023 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРоналду улетел в Объединённые Арабские Эмираты и тренируется в Дубае
Сегодня, 00:52
Слухи«Челси» включился в борьбу за трансфер полузащитника «Шахтёра» Мудрика
Сегодня, 00:38
В мексиканском клубе подтвердили переговоры по трансферу Луиса Суареса
Сегодня, 00:24
СлухиРоналдо помог «Реалу» подписать Эндрика
Вчера, 20:52
В «Наполи» прокомментировали информацию об интересе «Ньюкасла» к Хвиче
Вчера, 16:47
Слухи«Торпедо» подпишет защитника «Ахмата»
Вчера, 16:31
Сортировать
Все комментарии
xajaks
xajaks ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:42
Понятно, спасибо
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:42
неужели норм трансфер?
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 15:50
Игрок подходит под систему Поттера.
Romeo 777
Romeo 777 ответ xajaks (раскрыть)
вчера в 15:44
Потому что тут не верная информация, у Нкунку контракт до 30 июня 2026г (трансфермаркт).
Он недавно продлевал контракт.
xajaks
xajaks
вчера в 15:39
если контракт истекает летом,зачем выбрасывать деньги на ветер?
Таганский
Таганский
вчера в 15:37
Остается только надеяться, чтобы заиграл в Челси, а не сдулся, как Тимоха..
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:16
Ну что, синих можно только поздравить с этим трансфером. Сработали оперативно и заполучили сильного перспективного игрока!
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 15:08
За вменяемые деньги,взяли классного игрока,вот это молодцы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 