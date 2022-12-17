«Челси» полностью завершил сделку по трансферу нападающего сборной Франции

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вчера, 14:56

Лондонский «Челси» и немецкий «РБ Лейпциг» завершили трансфер французского нападающего . Об этом сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Французский футболист может считаться новым игроком „Челси“ начиная с июля 2023 года. Сделка подписана и скреплена печатью „РБ Лейпциг“ и стороны игрока», — написал Романо в социальной сети.

Ранее сообщалось, что футболист прошёл медицинское обследование для «Челси» ещё в сентябре. Лондонцы заплатят за Нкунку € 60 млн. Текущий контракт игрока с немецкой командой истекает летом 2023 года.