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Сперцян не покинет «Краснодар» зимой, несмотря на интерес из Европы

сегодня, 13:59

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет команду в зимнее трансферное окно.

По информации источника, к армянскому футболисту есть интерес со стороны европейских клубов, но несмотря на это, он не намерен переходить в другой клуб. У игрока и руководства есть договорённость о том, что зимой Сперцян не покинет «Краснодар». Игрок сосредоточен на том, чтобы помочь команде в весенней части сезона улучшить положение в РПЛ.

Сперцян — воспитанник «Краснодара».

Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:05
Разве Сперцян армянский футболист? Парень родился и вырос в Краснодаре и является воспитанником Краснодара.
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