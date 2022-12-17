Сперцян не покинет «Краснодар» зимой, несмотря на интерес из Европы

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сегодня, 13:59

Полузащитник «Краснодара» не покинет команду в зимнее трансферное окно.

По информации источника, к армянскому футболисту есть интерес со стороны европейских клубов, но несмотря на это, он не намерен переходить в другой клуб. У игрока и руководства есть договорённость о том, что зимой Сперцян не покинет «Краснодар». Игрок сосредоточен на том, чтобы помочь команде в весенней части сезона улучшить положение в РПЛ .

Сперцян — воспитанник «Краснодара».

Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.