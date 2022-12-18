Месси — лучший игрок чемпионата мира в Катаре

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.
Лео принял участие в семи матчах на ЧМ, записав на свой счёт 7 голов и 3 результативные передачи.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.
Лео принял участие в семи матчах на ЧМ, записав на свой счёт 7 голов и 3 результативные передачи.
в целом да Месси больше нечего доказывать он взял титулы и со сборной кубок Америки и кубок мира ну и конечно же перешёл в другой чемпионат чтоб доказать что он может играть и в других чемпионатах пусть и не в самой сильной лиги но все равно француская лига в топ 5 лиг Европы осталось только под конец карьеры после ПСЖ вернуться на пол года в барсу чуть поиграть матчей так 15 попрощаться с барсой на Камп ноу и на последок закончить карьеру в ньюэлс Олд Бойс клуб который базируется в родном городе где родился Месси Росарио это будет отличный финал короче Месси доиграет до 35 в ПСЖ в 36 в барсе ну а в 37 в ньюэлс и повесит бутсы но прежде чем повесить бутсы я хочу ещё одну маленькую просьбу от Месси выйграть 8 золотой мяч и попрощаться с болельщиками барсы на полном Камп ноу Месси ты сможешь это сделать? Я думаю для тебя это уже сущий пустяк после всего что ты прошел золотой мяч и попрощаться на Камп ноу и ты можешь уходить из футбола да даже если не возьмёшь золотой просто попрощаться на Камп ноу этого достаточно
в целом да Месси больше нечего доказывать он взял титулы и со сборной кубок Америки и кубок мира ну и конечно же перешёл в другой чемпионат чтоб доказать что он может играть и в других чемпионатах пусть и не в самой сильной лиги но все равно француская лига в топ 5 лиг Европы осталось только под конец карьеры после ПСЖ вернуться на пол года в барсу чуть поиграть матчей так 15 попрощаться с барсой на Камп ноу и на последок закончить карьеру в ньюэлс Олд Бойс клуб который базируется в родном городе где родился Месси Росарио это будет отличный финал короче Месси доиграет до 35 в ПСЖ в 36 в барсе ну а в 37 в ньюэлс и повесит бутсы но прежде чем повесить бутсы я хочу ещё одну маленькую просьбу от Месси выйграть 8 золотой мяч и попрощаться с болельщиками барсы на полном Камп ноу Месси ты сможешь это сделать? Я думаю для тебя это уже сущий пустяк после всего что ты прошел золотой мяч и попрощаться на Камп ноу и ты можешь уходить из футбола да даже если не возьмёшь золотой просто попрощаться на Камп ноу этого достаточно