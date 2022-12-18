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Месси — лучший игрок чемпионата мира в Катаре

вчера, 21:41

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Лео принял участие в семи матчах на ЧМ, записав на свой счёт 7 голов и 3 результативные передачи.

Месси — лучший игрок чемпионата мира в Катаре

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Все комментарии
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 09:50
В миру не важен фактор роста
Высокий, карлик, великан...
Заплакать к сожаленью просто,
И не всегда невидим шрам...
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 09:43
Помню году в 97 в одном желтом издании где анекдоты печатают было написано что Месси нарастили ноги так как рост был слишком не велик, помню посмеялся тогда над статьёй, а Месси вырос, вырос до гения...
c2hj4jx5ayd8
c2hj4jx5ayd8 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:12
После вбросов что по всему миру не хватает футболок Месси фирмы Адидас, можно было сразу ждать Аргентину в финале
6t2ds2dnrgrv
6t2ds2dnrgrv
сегодня в 09:09
Распиареная Аргентина и победы с большими вопросами, после этого ЧМ, для многих футбол как спорт умер, это даже уже не скрывают,с таким подходом любую топ сборную можно сделать победителем , просто бизнес и очень большие деньги, кстати первый тайм в исполнении судьи полностью хорватский сценарий,а вот во втором пошло что то не так, пришлось быть более объективным,накал серьёзный за явный слив можно и головы лишиться
Karshyga Z. Kozhakhmet
Karshyga Z. Kozhakhmet
сегодня в 08:48, ред.
Рад за Месси и за Аргентину. Особенно рад за Ди Марию. Скромный настоящий трудяга, пахарь. Он конечно же не меньше Месси заслужил стать чемпионом мира.
Terek-Anji
Terek-Anji
сегодня в 08:31
Не спаси Мартинес на последней минуте этот матч, мы сейчас обсуждали бы не гения Месси, а его корявенький гол на добивании.

Этот матч заслуга Ди Марии и Мартинеса. Эти двое сделали все возможное, чтобы победить.

А лучший игрок матча и самого турнира Мбаппе.
monah-10
monah-10 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 07:43
Ну два кубка у него так и нету, он даже в них и не участвовал, надеюсь и не будет. А так да выиграл всё. Вот мне интересно сколько игроков выигрывали все? И сколько их?
Agamaga........
Agamaga........ ответ kasyak7 (раскрыть)
сегодня в 07:27
Комментарии Моргана и сестёр Роналду кого интересует? Пусть спорят. Но Месси сделал своё дело! Он с кубком 🏆мира.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:06
Карлан заслужил, так давил на судей, такой балет, прямо Оскара ему. В каждом матче пенальти ставили, это наводит на мысли.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:08
Вложения в миллиарды долларов в карлика на сей раз оправдали себя, сейчас возвысят игрока, которому грош цена.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:54
Месси выграл всех види кубка . Ему нужен через 3-4 года уйти из футбола, пока его не унизить как Роналду
sir_Alex
sir_Alex ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 04:32
Хет-трик.
SonicStar
SonicStar ответ foxsziver (раскрыть)
сегодня в 02:14
Ну там спас конечно, но все же слабо отыграл матч в основное время
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:51
Я даже не знаю что ещё Месси доказывать и выигрывать ,может пятую лч,у Рона их всётаки пять
kasyak7
kasyak7 ответ Chaumont (раскрыть)
сегодня в 01:51
    655jzxrwtm3n
    655jzxrwtm3n
    сегодня в 01:46
    Абсолютно заслуженно! По будущему ЗМ также никаких вопросов.
    kasyak7
    kasyak7 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 01:45
    Но это ты так считаешь,что закрыт)) читаю других комментарии других пользователей,не все с этим согласны. Но как по мне Месси лучше,всегда им был. Просто он более командный игрок, очень большой объем работы у него в каждом матче. Причем и черновой работы.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:41
    И я благодарен за это Богу!
    Он услышал молитвы аргентинского народа.
    Я рад за них! Они заслужили этого.
    Посмотрим, может на клубном уровне ещё будет какое-то соперничество, хотя после сегодняшнего Месси уже плевать на голы в ЛЧ, ЗМ, золотые бутсы.

    Пришло время Мбаппе и Холанда!
    kasyak7
    kasyak7 ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:40
    Я не понимаю как их можно сравнивать? Два разных игрока. Роналду - это игрок на которого идет последняя передача,голевая.во всех командах ,где он играл ,в основном все передачи на него. Он и старается открываться так,чобы решить исход.
    Месси - это плеймейкер,в первую очередь он создает моменты,начинает и развивает атаки., Именно поэтому у него больше голевых пасов,нежели голов. Он более командный игрок.КПД для команды у него больше нежели у Роналдо. И объем работы намного больше,чем у Рона.
    Chaumont
    Chaumont
    сегодня в 01:33, ред.
    что касается месси, в отличие от других игр ЧМ эту конечно я смотрел всю целиком, без чаепитий и перерывов и месси - лучший? в россии как-то не принято публиковать статистику эффективности на поле, а надо бы
    полазил, нашел статистику финального матча...
    месси ПЯТЫЙ в команде по передачам при этом по точности передач - ДЕСЯТЫЙ в аргентине, он просто средненький по футбольным меркам невзрачный старичок
    по дриблингу - первый димария, месси ПЯТЫЙ
    игру делал энзо фернандес, лучший по всем показателям в сборной аргентины, от пасов до обострения - и отбору мяча, аж 10 раз
    откуда месси вообще, что он делал на поле? а у него больше всех ударов по воротам, и все... если бы не пробитые пенальти он стал бы фактически самым бесполезным на поле игроком
    в целом по точности передач за весь ЧМ он 17й (!) в своей сборной и по их количеству - 5й... это диспетчер "который сделал игру"? нет... это человек которго протащили в финал
    это точно майкл джордан у них одинаковая судьба, гнилой человечек становится лучшим в мире поедая свою команду и подминая под себя ради личных рекордов, как теперь признали уже все одноклубники джордана, ставшего худшим на олимипаде, где надо было заниматься спортом
    и чикаго после джордана, и барселона после месси - упали на дно, как выжатые для величия лимоны
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    Ну вот,теперь у Месси есть кубок мира!
    Но это не убивает наследие Криштьяну Роналду, он тоже великий,но возраст берёт своё!
    Мне жаль что Криш сейчас в такой ситуации!
    Charismatic_2
    Charismatic_2 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    Лучшим в этом матче был нырялду, инфа 100.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ kasyak7 (раскрыть)
    сегодня в 01:24
    Разговоры кто из них лучше уже окончательно закрыт! И по трофеям и по индивидуальным, и по полезности действий Месси намного оторвался. Кстати, штрафные, голы из-за пределов штрафной не в пользу португальца, вот ещё интересный момент.
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 01:23
    Да... Во всех играх он был лучшим.. Забивал в каждом матче плей-офф... Ровно шёл... Мбаппе не был замечен в 1/4 и 1/2... Я и говорил : Месси лучший игрок, Мбаппе - лучший бомбардир... Всё справедливо ..
    eleven LC
    eleven LC ответ kasyak7 (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    Безусловно споры не утихнут,я вот например считаю что в своё время Роналду был лучше Месси-2016,2017,2018 года
    Но титул чемпиона мира делает Месси сейчас лучшим в истории,ведь у Рона этого титула нет и уже не будет!
    И мне жаль,потому что я лично благодарен Криштьяну за 451 гол который он забил за Реал но ксожалению его время ушло!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Виктор Андреев (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 01:21
    Мне писали, что катарские шейхи допингом тянут Месси к кубку мира после 2:0, а после 2:2 уже по-другому запели и смеялись в голосовых, думали арги уже всё, их добьют, а после пенальти ощутили холодный душ, и я попал под гнев))) там у них настроение и комментарии меняется сразу же.
    И
    kasyak7
    kasyak7 ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:16
    Безусловно Роналду великий футболист. Но споры кто лучше Месси или Роналду все равно не утихают и не утихнут. Одни считают по трофеям,у кого больше тот и сильнее. Другие по игре.
    Как по мне это совершенно два разноплановых игрока,у них разные задачи, поэтому сравнивать их игру не уместно. Сравнить можно разве что исполнение штрафных и пенальти.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    Я от всего сердца дал слово себе, если сам Бог не даст ему выиграть сегодня, то я просто перестану смотреть этот вид спорта. А я смотрю и играю с детства!
    Мне было бы противно смотреть на несправедливость.
    Такой величайший талант не мог ходить по земле без кубка мира.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:07
    Да кто бы сомневался, под него и придумывали левые пенки
    kasyak7
    kasyak7 ответ Владимир Коробов (раскрыть)
    сегодня в 01:06
    Странные игры , купленные игры и абсурдное судейство однозначно было на этом чемпионате,но финала это точно не касается. И Франция и Аргентина бились до последнего,сговора здесь и близко нет. - чего стоит момент у французов в конце игры с выходом один на один..
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