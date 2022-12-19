Opta опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2022

Спортивная аналитическая компания Opta Sport опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2022.
Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).
Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Маркиньос (Бразилия), Йошко Гвардиол (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко).
Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Орельен Тчуамени (Франция), Антуан Гризманн (Франция).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Хулиан Альварес (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина).
Ранее газета L’Équipe опубликовала символическую сборную мирового первенства.