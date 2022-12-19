Opta опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2022

Last dance Месси. Аргентина и Франция – трагичный финал ЧМ Команды Месси и Мбаппе наработали на «золото».

Шахматная партия между Месси и Роналду всё же завершилась. Лео вышел победителем Футбольный гений проявил себя в финальном матче во всей красе.

Главный миф про Аргентину. Говорят, это «средняя» сборная одного героя Но ведь Кемпес, Марадона и Месси дополняли большие команды.