Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСимволические сборныеЧемпионат мира 2022

Opta опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2022

вчера, 14:58

Спортивная аналитическая компания Opta Sport опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2022.

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).

Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Маркиньос (Бразилия), Йошко Гвардиол (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко).

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Орельен Тчуамени (Франция), Антуан Гризманн (Франция).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Хулиан Альварес (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина).

Ранее газета L’Équipe опубликовала символическую сборную мирового первенства.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Портал WhoScored опубликовал символическую сборную ЧМ-2022
Вчера, 19:44
Символическая сборная ЧМ-2022. Великий Месси и невероятный Мбаппе в магическом составе
Вчера, 15:41Вадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии15
Газета L’Équipe опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2022
Вчера, 12:24
Статистический портал объявил символическую сборную полуфиналов ЧМ
15 декабря Фото
Германия, Бельгия и Испания – разочарования ЧМ-2022. Все могли сыграть успешнее
07 декабряВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии4
Собрали главных героев ЧМ-2022 прямо сейчас. Фернандеш, Гризманн и Щесны в мощном составе
03 декабряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии7
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:11
Больше похоже на правду
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:34
Аргентинцев весьма мало.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:07
Полузащита : Бруну, Фернандес, Модрич.. Какие нафиг гризи и чуамени...
shlomo
shlomo
вчера в 15:45
Очень хочется еще куда то всунуть Луку Модрича....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 